DSP Genel Başkanı Aksakal: Bölgede bir terör devletinin kurulmasına asla izin verilmeyecek

DEMOKRATİK Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti var olduğu müddetçe bir terör devletinin kurulmasına bu bölgede asla izin verilmeyecektir. Bu bölgenin en aktif, en etkin devleti olarak, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti, gerekli olan her türlü tedbiri alacaktır" dedi.

DSP'nin merkez Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'ndeki İl Başkanlığı binası, törenle açıldı. Açılışa DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, HÜDA PAR İl Başkanı İsmail Çevik ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışın ardından açıklamalarda bulunan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, yerel seçimlere ilişkin, "Ben inanıyorum ki, Cumhur İttifakı yapısı ittifakını oluşturan partilerin, bireysel başarılarının yanında, o partilerdeki kişilerin kişisel beklentileri üzerine değil, ittifakın başarısı üzerine bir strateji hayata geçirecek. Türkiye'de Cumhur İttifakı'nın başarılı bir seçim süreci geçireceğine inanıyorum. DSP de bu yöndeki çalışmalarını tamamladı. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanımız ile de bunu görüştük. İnşallah bu başarıyı Mardin içinde hayata geçireceğiz" dedi.

'EMANETİ SONSUZA KADAR YAŞATACAĞIZ'

Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşatılması yolunda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği emaneti sonsuza dek yaşatacaklarını belirten Aksakal, "Küresel emperyalizm, tarih boyunca bu topraklardan gözünü eksik etmemiş ve hala daha bugün yaşadığımız bugünkü sıkıntıların temelinde 'Büyük İsrail Projesi' denilen 'Büyük Orta Doğu Projesi' olarak ortaya atılan yapının hayata geçirilmesi için buradaki insanları birbirine kırdırmaktan çekinmiyor. Demokratik Sol Parti olarak, bunu yaşayarak gören partilerden bir tanesiyiz. 2002 yılında Amerika'nın Irak'ı işgal etmek için Türkiye topraklarını kullanma talebine Bülent Ecevit, o tarihte izin vermemişti. Oradaki insanlar bizim Müslüman kardeşlerimizdir. Onların bir tek damla kanı dökülmesine biz müsaade edemeyiz. İşte onun için Ecevit'i iktidardan uzaklaştırdılar. Daha sonra bugünkü iktidarda aradan geçen zaman diliminde gördü ki, hadisenin tamamen gerçeği budur. Emperyalizmin bu bölgede yeni bir devlet yaratma niyetinde olduğunu gördükten sonra, ki bunu biz 15 Temmuz hain darbe girişiminde daha çıplak bir şekilde yaşadık, buna karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kararlı ve dirayetli duruşuyla buna müsaade etmiyoruz. Ama 'Bu emperyalist sistem duracak mı' derseniz, hayır, durmayacak. İşte bugün Gazze'de yaşananlar oradaki Filistinli kardeşlerimizin yaşadıkları bu ortam, bu savaş ortamı maalesef bunların kötü niyetlerinin birer göstergesidir. Ama ben şuna yürekten inanıyorum, Türkiye Cumhuriyeti Devleti var olduğu müddetçe bir terör devletinin kurulmasına bu bölgede asla izin verilmeyecektir. Bu bölgenin en aktif, en etkin devleti olarak, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti, gerekli olan her türlü tedbiri alacaktır. Buna yürekten inanıyoruz. Demokratik Sol Parti ve Cumhur İttifakı olarak da mayıs ayında yapılan seçimlerde elde ettiğimiz kazanımları inşallah 31 Mart seçimlerinde yerel seçimlerle birlikte daha güçlü bir şekilde takip edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşatılması yolunda büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize verdiği bu emaneti sonsuza kadar yaşatacağız" diye konuştu.