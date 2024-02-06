Down sendromlu Onur Korkmaz, dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmek istiyor

HATAY'ın İskenderun ilçesinde tenis oynayıp, 2023'te milli takım seçmelerinde birinci olan down sendromlu Onur Korkmaz (20), hedefinin 8-12 Eylül'de Paris'te yapılacak dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmek olduğunu söyledi.

İskenderun'da 2019'da tenise başlayıp, bu alanda ilerleyen down sendromlu Onur Korkmaz, 19 Kasım 2023'te yapılan milli takım seçmelerinde birinci oldu. Korkmaz, şimdi de Antalya'da 19-26 Mart tarihleri arasında 'Down Sendromlu Sporcuların Olimpiyat Oyunları' olarak bilinen Trisome Games'e hazırlanıyor. Türk Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun ev sahipliğinde yapılacak Trisome Games'e antrenörü Selma Bilgin eşliğinde hazırlanan Korkmaz, hedefinin 8-12 Eylül'de Paris'te yapılacak dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmek olduğunu söyledi. İskenderun Gençlik ve Spor Müdürü Ali Ferit Günder, Onur, büyük bir yetenek. Aldığı başarılar İskenderun açısından gurur verici. 2019'dan beri tenis öğrencimiz. Yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Onur'u gönülden destekliyoruz. Tenis branşında İskenderun'da engelli olarak milli olan ilk kardeşlerimizden bir tanesi. Bu da İskenderun için gurur verici dedi.