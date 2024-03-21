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Down sendromlu çocukların polis hayali gerçek oldu

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Bingöl Emniyet Müdürlüğünce, polis olmak isteyen down sendromlu çocukların hayali bir günlüğüne gerçekleştirildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Bingöl Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören down sendromlu çocuklara polis üniforması giydirildi.

Üniformalı çocuklar, polis ekipleriyle İl Emniyet Müdürlüğünde polislerin yürüttüğü bazı çalışmalara katıldı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde vatandaşların işlemlerini gerçekleştiren özel çocuklar daha sonra uygulama noktasında durdurulan araçlarda kimlik kontrolü yaptı.

Bir alışveriş merkezinde vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtan çocuklar, yunus ekiplerinin uygulamasına da katıldı.

Çocuklarla makamında görüşen İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Orhan, down sendromlu bireyleri "toplumun en renkli çiçekleri" nitelendirdiklerini belirtti.

Çocukların, karşılaştıkları zorluklara rağmen sevgi dolu kalpleri ile kendilerine ilham verdiğini ifade eden Orhan, "Down sendromlu çocuklarımız kalplerinin temizliğiyle herkesin eşit olduğu ve her bireyin kendi potansiyelini gerçekleştirebileceği bir dünyanın mümkün olduğu mesajını veriyor. Down sendromlu çocuklarımızın hayallerinin ve hedeflerinin peşinden gitmesini desteklemek, onlara inanmak hepimizin sorumluluğudur." dedi.

Bingöl Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Mehmet Tokuş da düzenlenen bu etkinlikten dolayı Orhan ve polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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