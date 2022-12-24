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"Dört El Piyano Konseri" gerçekleşti

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğünce organize edilen gecede Doç. Emine Bilir Eyüpoğlu ve Prof. Dr. Şirin Akbulut Demirci "Dört El Piyano Konseri" ile Bursa türkülerini piyano eşliğinde yorumladılar.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğünce organize edilen gecede Doç. Emine Bilir Eyüpoğlu ve Prof. Dr. Şirin Akbulut Demirci "Dört El Piyano Konseri" ile Bursa türkülerini piyano eşliğinde yorumladılar.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Bursalı sanatseverler konser öncesinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Gecenin sonunda solistlere Bursa Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından çiçek ve plaket takdim edildi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Güncel

Bursa Büyükşehir Belediyesi Merinos Bursa Güncel Haberler

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