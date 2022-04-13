Erzurum, Ardahan ve Kars'ta nisan karı

ERZURUM (DHA) - DOĞU Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağdı. Dün akşam başlayan ve sabah satlerine kadar devam eden kar yağışıyla kentler beyaza büründü. Kar kalınlığı 22 santimetreye ulaşan Erzurum'da 328 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Erzurum'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Giderek şiddetini artıran ve tipi şeklinde yağan kar, kısa sürede cadde, sokak ve park halindeki araçları kapladı. Kıştan kalma günleri hatırlatan tipi nedeniyle şehir içi trafik ve kara yolu ulaşımında da aksamalar yaşandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve merkez ilçe belediyelerine ait iş makineleri cadde ve sokaklarda tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı. Kar kalınlığının 22 santimetreye ulaştığı Erzurum'da 328 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Yoğun kar yağışına teslim olan Kars'ta da kent merkezi kısa sürede beyaza büründü. Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler uzun süre araçlarındaki kar yığınlarını temizlemeye çalıştı. İş yerinin önündeki karları temizleyen Volkan Demiral, son yılların en şiddetli kışını yaşadıklarını söyledi.