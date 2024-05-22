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Doğu Afrika Ülkelerinde Kuvvetli Yağışlar Bekleniyor

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Doğu Afrika'daki 8 ülkeden oluşan Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), haziran-eylül döneminde Doğu Afrika ülkelerinde ortalamanın üstünde yağışlar olacağı tahmininde bulundu. Kuvvetli yağışların Cibuti, Eritre, Etiyopya, Kenya, Uganda, Güney Sudan ve Sudan'ı olumsuz etkileyebileceği belirtilirken, birçok ülkeyi etkileyecek kuvvetli yağışlar nedeniyle tedbir alınması çağrısı yapıldı.

Doğu Afrika'daki 8 ülkeden oluşan Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), haziran-eylül döneminde Doğu Afrika ülkelerinde ortalamanın üstünde yağışlar olacağı tahmininde bulundu.

IGAD'dan yapılan açıklamada, kuvvetli yağışların Cibuti, Eritre, Etiyopya, Kenya, Uganda, Güney Sudan ve Sudan'ı olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

Açıklamada, birçok ülkeyi etkileyecek kuvvetli yağışlar nedeniyle tedbir alınması çağrısı yapıldı.

Doğu Afrika ülkeleri mart ve mayıs ayları arasında da kuvvetli yağışlardan etkilenmişti.

Öte yandan Afrika Boynuzu ülkelerinden Kenya, Somali ve Etiyopya'da 36 milyondan fazla kişi kuraklıktan olumsuz etkileniyor.

IGAD adlı Doğu Afrika paktı, Cibuti, Eritre, Etiyopya, Kenya, Somali, Güney Sudan, Sudan ve Uganda'dan oluşuyor.

Kaynak: AA / Güncel

Güney Sudan Etiyopya Eritre Cibuti Afrika Sudan Kenya Eylül Çevre Hava Durumu Doğa Dünya Güncel Haberler

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