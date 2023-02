DOĞANŞEHİR'DE DEPREMZEDELERE YARDIM DAĞITIMLARI DEVAM EDİYOR

MALATYA'da depremin en fazla olduğu etkili olduğu Doğanşehir'de depremzedelere yardım dağıtımları devam ediyor.

Kahramanmaraş'da meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem, Malatya'da merkez ilçeler Battalgazi ve Yeşilyurt ile Doğanşehir ve Akçadağ'da yıkımlara neden oldu. Depremzedelerin büyük bir çoğunluğu çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor. Depremzedeler için sanayi sitesinde gıda, battaniye, ayakkabı, kıyafet ve hijyenik malzeme dağıtımı devam ediyor. Doğanşehir ilçe merkezi ile eskiden köy statüsünde olan mahallerde oturanlar, yardım noktalarına gidip ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Yardım sırasında bekleyen Muzaffer Bayram, "Yardım için buraya geldik. Devletimiz, askerlerimiz dağıtım yapıyor. Sağ olsun insanlarımız bize her şeyi veriyorlar. Allah razı olsun. Bütün Türkiye'mizin başı sağ olsun. Şu an iyiyiz, çok şükür. Doğanşehir en çok etkilenen yer oldu. 40 köyü var, 40'ı da etkilendi. Şu an hayat devam ediyor. Allah devletimizden razı olsun"dedi.

Polatlı Mahallesi'nde oturan Mehmet Aksoy da, "6 Şubat'tan itibaren çadırlarda yaşıyoruz. Yardımlar alıyoruz. Ayakkabı verdiler o da 42 numara kalmış, büyük ama yapacak bir şey yok. Engelli hastam var. Bez bulamıyorum. Bez sırasında giriyorum, sonra kalmıyor. Polatlı Mahallesi'nin ise tamamı kötü durumda. 5-10 taş bina var sağlam. Minareler, camilerimiz yıkıldı diye konuştu.(DHA)