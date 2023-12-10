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Diyarbakır, Mardin, Batman ve Elazığ'da İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi

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Diyarbakır, Mardin, Batman ve Elazığ'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Diyarbakır, Mardin, Batman ve Elazığ'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Diyarbakır'da bazı sivil toplum kuruluşları, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "Pedallarımızı Gazze için çeviriyoruz" etkinliği düzenledi.

Merkez Kayapınar ilçesindeki 75 Park'a Filistin ve Türk bayraklarıyla süsledikleri bisikletleriyle gelen katılımcılar, Mahabat ve Diclekent bulvarları güzergahından 15 Temmuz Şehitler Parkı'na kadar pedal çevirdi.

Grup adına açıklama yapan Muhammet Faruk Türk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepkilerini dile getirdi.

Etkinlik, İsrail aleyhine atılan sloganlar ve okunan duaların ardından sona erdi.

Mardin

Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla merkez Artuklu ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Türkçe, Kürtçe ve Arapça "Mardin'den Gazze'ye bin selam" yazılı pankart taşıyan grup, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Grup, okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla 1. Cadde boyunca yürüdü.

Batman

Batman'da bazı sivil toplum kuruluşları öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe çocuklar katıldı.

Turgut Özal Bulvarında bir araya gelen çocuklar, taşıdıkları Filistin bayraklarıyla Gülistan Caddesi'ne kadar yürüdü.

Ailelerinin de takip ettiği etkinlik, Kur'an-ı Kerim ve duaların okunmasının ardından sona erdi.

Elazığ

Elazığ'da, bazı sivil toplum kuruluşu öncülüğünde İzzetpaşa Camisi'nde hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı önünde toplanan katılımcılar, taşıdıkları Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş boyunca İsrail aleyhine slogan atıldı.

Kur'an-ı Kerim okunması ve Filistinliler için dua edilmesinin ardından konuşan Memur-Sen Elazığ Şube Başkanı İbrahim Bahşi, Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu soykırım yaşandığını belirterek, binlerce insanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Bahşi, saldırılara tepkilerini dile getirerek, Dünya İnsan Hakları Günü'nde Gazze'de insanların acılarını dahi yaşamaya fırsat bulamadığını aktardı.

Grup, yapılan açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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