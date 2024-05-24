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Diyarbakır'da salça kovalarında 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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Diyarbakır'da yapılan operasyonda, salça kovalarına gizlenmiş 14 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Diyarbakır'da salça kovalarına gizlenmiş 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, silah ticareti ve kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, çevre illerden çok sayıda silahın kaçak yollarla kentte getirileceği bilgisini aldı.

Yapılan çalışmalar ve takip sonucunda kent girişindeki uygulama noktasında, şüpheli bir otomobil durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada, salça kovalarına gizlenmiş 14 ruhsatsız tabanca, 65 şarjör, 40 yiv ve setleri bulunan namlu, 40 fişek yatağı, 80 tabanca pimi ve 100 fişek bulundu.

Otomobildeki şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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