Diyarbakır'da PKK'ya yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 26 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen bazı adreslere operasyon yapıldı.
Operasyonda, 26 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.