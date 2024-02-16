Diyarbakır'da Öğretmenler Korosu İlk Konserini Verdi

Diyarbakır'da, "Öğretmen Akademisi Projesi" kapsamında oluşturulan Öğretmenler Korosu ilk konserini verdi.

Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce proje kapsamında asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin öğretmenler üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerin giderilmesi, moral ve motivasyonlarının arttırılması amacıyla kurulan koro, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahne aldı.

40 öğretmenden oluşan koro, Türk Sanat Müziği Koro şefi Buket Özaydoğdu ve Türk Halk Müziği Koro şefi Zeynep Kaya yönetiminde ilk konserini verdi.

Beğeni toplayan konserin ardından Kayapınar Kaymakamı Arif Karaman, öğretmenler korosu adına Özaydoğdu ve Kaya'ya plaket takdim etti.

Konsere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.