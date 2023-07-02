Diyarbakır'da bir araçta ceset bulundu: 2 gözaltı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir aracın içinde erkek cesedi bulundu. Araçta bulunan iki şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'da bir araçta ceset bulundu: 2 gözaltı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir aracın içinde erkek cesedi bulundu. Araçta bulunan iki şüpheli gözaltına alındı.
Olay, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Sultan Şaşa Bulvarı kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 01 CTP 37 plakalı otomobilin içinde C.D. isimli erkek şahsa ait ceset bulundu.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde çalışmalarımı sürdürürken araçta olan şüpheli M.E ve M.E gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Kılıç - Güncel