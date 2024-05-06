Diyarbakır'da 2. Pediatrik Kardiyak Yoğun Bakım Çalıştayı düzenlendi

Diyarbakır'da İl Sağlık Müdürlüğünce "2. Pediatrik Kardiyak Yoğun Bakım Çalıştayı" gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği, Türk Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği ile Türk Neonatoloji Derneğinin destekleriyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp Merkezinde 2 gün süren çalıştay yapıldı.

Çalıştayda bilgilendirme sunumları, gerçek zamanlı olgu takipleri ve yoğun bakım hasta vizitleri yapıldı, ülkedeki disiplinler arası dayanışma ve tecrübe aktarımı sağlandı.

Açıklamada çalıştaydaki konuşmasına yer verilen Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Bedri Aldudak, ilki geçen yıl ikincisi de bu yıl düzenlenen çalıştaya çeşitli illerden 50 hekimin katıldığını belirtti.

Çalıştayda disiplinler arası dayanışma ve tecrübe aktarımını amaçladıklarını aktaran Aldudak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin önde gelen Çocuk Kalp merkezlerinden değerli hocalarımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz çalıştay ile genç meslektaşlarımızla ve bu alana ilgi duyan asistan hekimlerimizle tecrübe paylaşımını sağlayarak disiplinler arası dayanışmayı artırarak, sunulan hizmetlerin niteliğini arttırmayı hedeflemekteyiz. Ülkemizdeki sayılı Çocuk Kalp merkezleri arasında bulunan, gerek Çocuk Kardiyoloji gerekse Çocuk Kalp Damar Cerrahisi alanlarında sunduğumuz hizmetlerle yeni doğanlarımızın ve çocuklarımızın yaşamlarını kaliteli bir şekilde sürdürebilmeleri için büyük bir özveriyle çalışmaktayız."

Çalıştaya, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi ve Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Can Hatemi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Merih Çetinkaya, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkut Öztürk, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Berna Anıl, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Emine Hekim Yılmaz, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahi Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Doç. Dr. Hacer Kamalı, Çocuk Kardiyoloji uzmanları, Çocuk Yoğun Bakım uzmanları ile Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanları katıldı.