Diyarbakır'da 17 yaşındaki genç bir ayda hafız oldu

Diyarbakır'da Kayapınar İlçe Müftülüğünce açılan Kur'an kursunda eğitim gören 17 yaşındaki Nur Muhammed, bir ayda hafız oldu.

Ailesi ile Diyarbakır'da yaşayan Suriyeli Nur Muhammed, 13 yaşındayken Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.

Bir yandan eğitimini sürdürürken bir yandan da İlçe Müftülüğünce açılan Kur'an kursuna devam eden Muhammed, gördüğü eğitimle hafız oldu, belge aldı.

Nur Muhammed, AA muhabirine, ilk kayıt yaptırdığı kursta hocasına hafız olmak istediğini söylediğini, bunun üzerine hocasının kursun duvarına kocaman harflerle "Nur Hafız" yazdığını belirtti.

Bunun kendisini çok motive ettiğini anlatan Muhammed, "Bir cüz ile başladım fakat otizmli kardeşimin tedavisi için bir süre İstanbul'a gitmek zorunda kaldık. Diyarbakır'a döndüğümüzde Namık Kemal Ortaokuluna kayıt yaptırdım. Ailede ilk hafız olmak istiyordum ama iki kardeşim benden önce hafız oldu. Biri 7 ayda, biri de bir yılda hafızlığını tamamladı." dedi.

Yengesinin aracılığıyla Kayapınar İlçe Müftülüğüne bağlı "Huzurevleri Kur'an Kursu"na kayıt yaptırdığını ifade eden Muhammed, bir ayda hafız olacağını söylediğinde hocasının kendisine inanmadığını belirtti.

Muhammed, "Bir ayda cüzlerimi tamamladım ve hafız oldum. Aynı zamanda eğitimime de devam ediyorum. Şu an 12. sınıfa gidiyorum. Babam hep doktor olmamı istiyor. Babama sözüm vardı. Hafız oldum şimdi de doktor olmak için mücadele edeceğim. Böylece hem kendi isteğimi hem de babamın isteğini yerine getirmiş olurum." diye konuştu.

Kur'an kursunda öğretici Reşahat Türk de Nur Muhammed'in bir ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberlemesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Türk, şunları söyledi:

"17 yıldır bu kursta hafızlık eğitimi veriyorum. Nur Muhammed geldiğinde Kur'an-ı Kerim'i bir ayda ezberleyeceğini söyledi ve ben inanamadım. Sonra 3, 5, 10 sayfa alıp, ezberlediğini gördüm. Çok iyi ezber yapıyordu ve biz de bunu değerlendirdik. Daha önce bizde 1 yılda hafız olanlar oldu ama bir ayda ilk defa bir öğrencimiz hafız oldu. Çok hanım ve çalışkan bir kızımız. Rabb'im yolunu açık etsin, onu doktor olarak da görmek isteriz."