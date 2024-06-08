Kongrede Ali Koç'un çıldırdığı anlar! Hızını alamayıp tribüne kadar gitti

Fenerbahçe'deki seçim süreci gergin başladı. Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısını Ali Koç'un önerdiği Vefa Küçük'ün yönetmesine tepki gösteren başkan adayı Aziz Yıldırım'ın kongreyi terk etmesinin ardından mevcut başkan Ali Koç da tribünlere giderek bir kongre üyesiyle tartıştı.

AZİZ YILDIRIM, KONGREYİ TERK ETTİ

Fenerbahçe'de Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasındaki başkanlık yarışı gergin anlara sahne oldu. Koç'un önerdiği Vefa Küçük'ün kongreyi yönetmesine kürsüye gelerek tepki gösteren Yıldırım, "Yapılan seçim gayrı demokratik bir seçim oldu. Ben buradan ayrılıyorum. Yarın oy atmaya geleceğim. İsteyen kalabilir, isteyen ayrılabilir" sözleriyle kongreyi terk etti.

ALİ KOÇ DA KONGRE ÜYESİYLE TARTIŞTI

Bu olayın ardından mevcut başkan Ali Koç, tribünlerde bir kongre üyesiyle kısa süreli tartışma yaşadı. Koç'un sinirli hali kameralara yansırken, bu tartışma esnasında başka bir kongre üyesinin de başkan Koç ile fotoğraf çektirmeye çalışması dikkat çekti.