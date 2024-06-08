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Kongrede Ali Koç'un çıldırdığı anlar! Hızını alamayıp tribüne kadar gitti

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Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısında Aziz Yıldırım'ın kongreyi terk etmesinin ardından gerginlik devam ediyor. Mevcut başkan Ali Koç, tribünde bir kongre üyesiyle kısa süreli tartışma yaşadı. Kameralar tarafından kayda alınan o anlarda Ali Koç'un bir hayli sinirli olduğu gözlendi.

Fenerbahçe'deki seçim süreci gergin başladı. Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısını Ali Koç'un önerdiği Vefa Küçük'ün yönetmesine tepki gösteren başkan adayı Aziz Yıldırım'ın kongreyi terk etmesinin ardından mevcut başkan Ali Koç da tribünlere giderek bir kongre üyesiyle tartıştı.

AZİZ YILDIRIM, KONGREYİ TERK ETTİ

Fenerbahçe'de Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasındaki başkanlık yarışı gergin anlara sahne oldu. Koç'un önerdiği Vefa Küçük'ün kongreyi yönetmesine kürsüye gelerek tepki gösteren Yıldırım, "Yapılan seçim gayrı demokratik bir seçim oldu. Ben buradan ayrılıyorum. Yarın oy atmaya geleceğim. İsteyen kalabilir, isteyen ayrılabilir" sözleriyle kongreyi terk etti.

Ali Koç'un küplere bindiği an! Tribüne gidip kongre üyelerinden biriyle tartıştı

ALİ KOÇ DA KONGRE ÜYESİYLE TARTIŞTI

Bu olayın ardından mevcut başkan Ali Koç, tribünlerde bir kongre üyesiyle kısa süreli tartışma yaşadı. Koç'un sinirli hali kameralara yansırken, bu tartışma esnasında başka bir kongre üyesinin de başkan Koç ile fotoğraf çektirmeye çalışması dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Aziz Yıldırım Fenerbahçe Ali Koç Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (20)

Abdulbaki null:

Ali koç spora siyaset bulaştırdı.

118
23
yanıtYanıtla
tamer durmaz:

Ali koş spora gs gibi siyaset bulaştırsaydı şimdi kraldı kaç defa şampiyon yapmıştı takımı tam tersi bu adam gs gibi siyaseti yapamıyor bende o yüzden aziz başkanın olmasını istiyorum

yanıt22
yanıt45
Hüsamettin Yağcı:

Tamer Durmaz guzel yorum kutlarim

yanıt0
yanıt0
Gjerj Kastoroiti:

yesinler birbirini yakisir

yanıt0
yanıt0
Deniz Tutar:

Sınırlı olmadığı an yok gibi... Şekerini kontrol ettirse iyi olur...

48
4
yanıtYanıtla
aRMa 1979:

Sirtini saraya dayadi iyice şimaedi.

23
18
yanıtYanıtla
Ahmet AKGÜL:

her şey yapmacık gibi bu futbolda, suni ortam gerip taraftarın dikkatini çekiyorlar. olan zaman ve para ve azim israfı olan millete oluyor. oyuncular trilyonları götürüyor.

37
3
yanıtYanıtla
Karaşal:

Fenere yakında kayyum atarlar :)

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9
yanıtYanıtla
NediyonDegisik:

diger takim taraftarlari konusmasin kendi kongreleri degil :D

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yanıt1
Karaşal:

Sizin kongreleri izlemek gerçekten eğlenceli oluyor :)) bizim kongrede aksiyon olmuyor:))

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