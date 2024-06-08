YKS 2024 iptal edilen soru var mı? TYT AYT Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Edebiyat, Tarih, Coğrafya iptal edilen sorular var mı?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran Cumartesi 10.15'te başlayacak Temel Yeterlilik Testi'ne ( Tyt ) 3 milyon 120 bin 878, 9 Haziran Pazar 10.15'te başlayacak Alan Yeterlilik Testleri'ne ( Ayt ) 2 milyon 19 bin 709 ve aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek son oturum Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 233 bin 389 aday katılacak. Peki, YKS 2024 iptal edilen soru var mı? TYT AYT Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Edebiyat, Tarih, Coğrafya iptal edilen sorular var mı?

YKS NE ZAMAN?

YKS, 8 ve 9 Haziran 2024 günleri gerçekleşecek.

2024 TYT 8 Haziran 2024 Cumartesi günü,

2024 AYT ve 2024 YDT ise 9 Haziran 2024 Pazar günü yapılacaktır

2024 YKS 1. OTURUM TYT NE ZAMAN?

Sınav Tarihi: 8 Haziran 2024

Sınav Günü: Cumartesi

Saat: 10:15

Sınav Süresi: 165 dk

2024 YKS 2. OTURUM AYT NE ZAMAN?

Sınav Tarihi: 9 Haziran 2024

Sınav Günü: Pazar

Saat: 10:15

Sınav Süresi: 180 dk

2024 YKS 3. OTURUM YDT NE ZAMAN?

Sınav Tarihi: 9 Haziran 2024

Sınav Günü: Pazar

Saat: 15:45

Sınav Süresi: 120 dk

YKS 2024 İPTAL EDİLEN SORU VAR MI?

2024 YKS soruları hakkında ÖSYM'den açıklama geldiği takdirde bilgiler sayfamızda yayınlanacaktır. Sayfamızı takip edebilirsiniz.