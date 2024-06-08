YKS 2024 coğrafya çıkmış sorular yayınlandı mı? TYT coğrafya SORU-CEVAPLARI açıklandı mı?
Hafta sonu 3 milyondan fazla aday YKS'ye giriyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 3 milyon 120 bin 878 aday başvurdu. Sınav detayları araştırıldı. Peki, YKS 2024 coğrafya çıkmış sorular yayınlandı mı? TYT coğrafya SORU-CEVAPLARI açıklandı mı?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran Cumartesi 10.15'te başlayacak Temel Yeterlilik Testi'ne ( Tyt ) 3 milyon 120 bin 878, 9 Haziran Pazar 10.15'te başlayacak Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 2 milyon 19 bin 709 ve aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek son oturum Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 233 bin 389 aday katılacak. Peki, YKS 2024 coğrafya çıkmış sorular yayınlandı mı?
YKS NE ZAMAN?
YKS, 8 ve 9 Haziran 2024 günleri gerçekleşecek.
2024 TYT 8 Haziran 2024 Cumartesi günü,
2024 AYT ve 2024 YDT ise 9 Haziran 2024 Pazar günü yapılacaktır
2024 YKS 1. OTURUM TYT NE ZAMAN?
Sınav Tarihi: 8 Haziran 2024
Sınav Günü: Cumartesi
Saat: 10:15
Sınav Süresi: 165 dk
2024 YKS 2. OTURUM AYT NE ZAMAN?
Sınav Tarihi: 9 Haziran 2024
Sınav Günü: Pazar
Saat: 10:15
Sınav Süresi: 180 dk
2024 YKS 3. OTURUM YDT NE ZAMAN?
Sınav Tarihi: 9 Haziran 2024
Sınav Günü: Pazar
Saat: 15:45
Sınav Süresi: 120 dk
YKS 2024 COĞRAFYA ÇIKMIŞ SORULAR YAYINLANDI MI?
2024 YKS soruları hakkında ÖSYM'den açıklama geldiği takdirde bilgiler sayfamızda yayınlanacaktır. Sayfamızı takip edebilirsiniz.