Diyaliz ünitesine gelen hastalar tedavisi oluyorlar hem de Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar

AMASYA - Amasya'da hastanede diyaliz ünitesine gelen hastalara tedavi sırasında Kur'an-ı Kerim öğretilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan protokol sonucu Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde oluşturulan manevi destek birimi hastalara yönelik kapsamlı hizmetler veriyor.

Kur'an-ı Kerim öğrenmek ister misiniz?

Hastanenin diyaliz ünitesine gelip yaklaşık 4 saat boyunca yatakta tedavi edilen hastalar 'Kur'an-ı Kerim öğrenmek ister misiniz?' sorusuna olumlu yanıt verdi. Bunun üzerine görevli manevi rehber iki hastaya harfleri öğretmeye başladı.

"Hatim etmeyi de hedefliyorum"

Böbrek yetmezliği nedeniyle bir yıldır diyalize giren Ömer Zeytin, "Burada tedavi boyunca hiçbir şey yapmayıp 4 saat boyunca yatıyorduk. Kur'an-ı Kerim'i komple öğrenmek istiyorum. Hatta hatim etmeyi de hedefliyorum" dedi.

Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında indirilmeye başlandığını hatırlatan hastalardan Osman Özdemir, "Elhamdülillah Müslümanız. Kur'an-ı Kerim öğrenmek istemez miyiz. Böyle bir ayda bu başlangıca vesile olanlardan Allah razı olsun" diye konuştu.

"Manevi değerler insanı mutlu kılıyor"

Eğitimlerini izlediği hastalara Kur'an-ı Kerim hediye edeceğini açıklayan Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz, "Manevi değerler insanı mutlu ve umutlu kıldığı için şifa, aynı zamanda hastalarımızın iyileşme sürecine büyük katkı sunuyor" şeklinde konuştu.

Manevi destek biriminden faydalanmak isteyen hastalara seslenen Müftü Ayvaz, "Yalnız değilsiniz. Yanınızdayız, yakınınızdayız. Bize ihtiyacınız olduğunuz her zaman sizinle beraberiz" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının Kur'an ayı olduğuna değinen manevi rehber Ömer Çaycı ise "Şifa arayan hastalarımıza verdiğimiz bu eğitimle her durumda Kur'an öğrenebileceği mesajını vermiş oluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.