Dışişleri Bakanlığı'ndan, AİHM'in Kavala Kararına Tepki: 'Aihm, Beklentilerimizi Boşa Çıkarmış ve Avrupa İnsan Hakları Sisteminin İtibarının Bir Kez...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, AİHM'in bugün açıkladığı Osman Kavala kararına ilişkin, "AİHM konuyla ilgili olarak bugün açıkladığı kararla beklentilerimizi boşa çıkarmış ve Avrupa insan hakları sisteminin itibarının bir kez daha sorgulanmasına sebep olmuştur" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Bilgiç, bugün AİHM'in 2017'den beri tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala davasında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 2 Şubat 2022 tarihinde başlattığı ihlal prosedürü kapsamında açıkladığı karara ilişkin açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Kavala kararının icrası hususunun Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi tarafından AİHM'e havale edilmesiyle ilgili Bakanlığımız görüşleri 2 Şubat 2022 tarihli açıklamamızla kamuoyuyla paylaşılmıştı. Açıklamamızda, AİHM'in durumu hakkaniyetle değerlendirmesi ve ilk derece mahkemesi gibi hareket etmemesi yönündeki beklentimiz dile getirilmişti.

Süreç boyunca AK ile iletişimimiz devam etmiş; Adalet Bakanlığımız tarafından, adı geçenin yargı sürecindeki gelişmeler hakkında düzenli bilgi sunulmuş, ayrıca adı geçenin tutukluluğuyla ilgili olarak iç hukukta devam eden yargılama sonunda hüküm giydiği AİHM'e ve AK Bakanlar Komitesi'ne bildirilmişti.

"AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ'NİN TARAFGİR VE SEÇİCİ YAKLAŞIMI BİR YANA BIRAKARAK HAREKET ETMESİNİ BEKLİYORUZ"

Ancak ne yazık ki, AİHM konuyla ilgili olarak bugün (11 Temmuz) açıkladığı kararla beklentilerimizi boşa çıkarmış ve Avrupa insan hakları sisteminin itibarının bir kez daha sorgulanmasına sebep olmuştur.

Bundan sonraki aşamada süreci takip edecek olan AK Bakanlar Komitesi'nin, daha önce sergilediği tarafgir ve seçici yaklaşımı bir yana bırakarak, sağduyuyla ve bazı çevrelerin siyasi gündem yaratma arayışlarına mahal vermeksizin hareket etmesini bekliyoruz."

NE OLMUŞTU?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2017'den beri tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala davasında, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 2 Şubat 2022'de başlattığı ihlal prosedürü kapsamındaki kararını açıklamıştı. Karara ilişkin açıklamada, "Bakanlar Komitesi tarafından kendisine yöneltilen soruya cevaben; Mahkeme, Türkiye'nin 10 Aralık 2019 tarihli kararını uygulaması bağlamında 46'ncı maddenin 1'inci fırkası kapsamındaki yükümlülüğünü yerine getirmediği sonucuna varmıştır. Mahkeme, Türkiye Hükümeti'nin Kavala'ya masraf ve giderler kapsamında 7 bin 500 Euro ödemesine karar verdi" denilmişti.

ANKA / Güncel