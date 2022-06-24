Dışişleri Bakanlığı: AB'nin, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ne ilişkin uluslararası hukuka aykırı ve maksimalist tezleri meşrulaştırmaya çalışması kabul... - Haberler

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Dışişleri Bakanlığı: AB'nin, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ne ilişkin uluslararası hukuka aykırı ve maksimalist tezleri meşrulaştırmaya çalışması kabul...

AA - Mustafa Deveci - Güncel
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Dışişleri Bakanlığı: AB'nin, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ne ilişkin uluslararası hukuka aykırı ve maksimalist tezleri meşrulaştırmaya çalışması kabul...

Dışişleri Bakanlığı: AB'nin, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ne ilişkin uluslararası hukuka aykırı ve maksimalist tezleri meşrulaştırmaya çalışması kabul edilemez.

Dışişleri Bakanlığı : AB'nin, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ne ilişkin uluslararası hukuka aykırı ve maksimalist tezleri meşrulaştırmaya çalışması kabul edilemez

AA / Mustafa Deveci - Güncel

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Doğu Akdeniz Ege Denizi Güncel Haberler

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