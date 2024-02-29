Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tacikistan Dışişleri Bakanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu öncesinde Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile Antalya'da bir araya geldi. Görüşmede üst düzeyli ziyaretlerin takvimi, güvenlik, eğitim ve ekonomi alanlarındaki işbirliği ele alındı. Ayrıca Tacikistan ile Kırgızistan arasındaki sınır belirleme müzakereleri ve Afganistan'daki durum da değerlendirildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1-3 Mart'ta düzenlenecek 3. Antalya Diplomasi Forumu öncesinde, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin??????? ile Antalya'da bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu öncesinde, Tacik mevkidaşı Muhriddin ile görüştü.
Görüşmede yıl içerisinde yapılması planlanan üst düzeyli ziyaretlerin takvimi ele alınırken, güvenlik, eğitim ve ekonomi alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar görüşüldü.
Bakan Muhriddin'in, Tacikistan ile Kırgızistan arasındaki sınır belirleme müzakerelerindeki son durum hakkında bilgi vermesi üzerine Fidan, Türkiye'nin bu konuda sağlanan ilerlemeden duyulan memnuniyetini ve varılacak mutabakatın bölgenin istikrar ve refahına katkı sağlayacağını aktardı.
Taraflar, Afganistan'daki son gelişmeler ve buradaki durumun Tacikistan'a yansımalarını da değerlendirdi.