Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerine desteğinin kabul edilemez olduğunu kaydetti. - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerine desteğinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerine desteğinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerine desteğinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerine desteğinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Terör, Güncel, Haberler

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