Dev kayalar köyü tehdit etti, bin rakımlı zirveye konteyner kent kuruldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde dağdan kopan dev kayalar köyün üzerine inince yaklaşık bin rakımlı dağ köyüne konteyner kent kuruldu.

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,7 ve Elbistan'da 7,6 büyüklüğündeki depremin yıkıcı etkisi sonrası Onikişubat ilçesi Avcılar Mahallesi'nde bulunan evlerin üzerine dev kayalar düştü. 60 haneli mahallede yaşanan felaketin ardından 1 kişi hayatını kaybetmiş 4 kişi ise yaralanmıştı.

Kırsal mahallede 40 ev kullanılamaz hale gelirken, depremler sonrası dağdan kopan dev kayalar dron ile görüntülendi. Tonlarca ağırlığında bir kaya ise mahalledeki tarlanın ortasına düştü. Depremin en fazla vurduğu bin rakımlı kırsal mahallenin güvenli bölgesine kısa sürede konteyner kent kurularak vatandaşlar yerleştirildi.

Deprem ve sonrasında yaşananları anlatan mahalle muhtarı Abdurrahman Kayaalp, "Deprem nedeniyle kaya düşmesi sonrası çok büyük bir zarar gördü mahallemiz. 6 Şubat sabahında bir şey yoktu ancak merkez üssü Elbistan ilçesinde meydana gelen depremde kaya sesleri ile ürktük. Bir anda evlerden dışarı çıktık ve kayaların gürültüsünü duyduk. Mahalleyi boşaltmaya başladık aşağı bölgelere indik. Ben mahalleyi gezmek istedim geldiğimde bu dev kayayı gördüm. İnanılmaz bir şey. Yüz yılın depremi diyorlar ama bu beş yüz yılın mı artık bilmiyoruz. Kendimize çadır kent alanı yaptık" dedi.

Çadır kentin ardından kısa sürede konteyner kent kurulduğunu söyleyen muhtar Kayaalp, "Çadırda yaşam alanı zor olduğu için devlet yetkililerimiz burada inceleme yaptılar ve buraya konteyner kurdular. Konteyner kentimizde 100 konteyner var ve içinde 417 kişi yaşıyor. Köylülerimizin tamamı yerleşmiş oldu. Bin rakımlı mahallemizin yüzde 80'i gerek deprem, gerekse kaya düşmelerinden dolayı zarar görmüş durumdadır" dedi.

Bir başka depremzede Mehmet Kayaalp ise, "Bu kayalar dağlardan geldi. Korktuk ve biraz perişan olduktan sonra devletimiz bize sahip çıktı. Bölgemize konteyner kent kuruldu. Devletimiz ihtiyacımızı her zaman karşıladı. Özellikle tarlanın ortasına düşen bu kaya kırdırtmayın ibretlik olarak kalsın istiyorum" dedi.