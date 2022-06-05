Derya Uluğ ve Eypio Ankara AKM Millet Bahçesi'nde konser verdi - Haberler

Derya Uluğ ve Eypio Ankara AKM Millet Bahçesi'nde konser verdi Derya Uluğ ve Eypio, başkentli hayranlarıyla buluştu. Derya Uluğ ve Eypio, başkentli hayranlarıyla buluştu. Türkiye Çevre Haftası, bu yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "sıfır atık" temasıyla tüm illerde düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Ankara AKM Millet Bahçesi'ndeki kutlamaların ikinci gününde çocukların çevre bilincini eğlenerek kazanması için çevre ve çocuk şenlikleri organize edildi. "Seksenler" dizisi oyuncuları izleyicileriyle bir araya geldi. Eypio ve Derya Uluğ da konser verdi. Başkentlilerin ilgi gösterdiği ücretsiz etkinliklere ilişkin ayrıntılı bilgiye "ortakevimiz.com" adresinden erişilebiliyor. AA / Cankut Taşdan - Güncel Derya Uluğ Ankara Eypio Güncel Haberler

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