DEPSAŞ Enerji, Borçlu Abonelere Uyarıda Bulundu

Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ (DEPSAŞ Enerji), abonelerin borçlarını zamanında ödemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde sürdürülebilirlik odaklı proaktif yaklaşımla elektrik tedarik hizmeti sunan DEPSAŞ'ın tahsilat sorunuyla mücadeleye devam ettiği bildirildi.

Faaliyet bölgesinde 30 bin tarımsal sulama abonesinin bulunduğu belirtilen açıklamada, abonelerin yüzde 81'inin borçlu olduğu, borçlarını zamanında ödemeleri gerektiği, 2024 yılında borçlu abonelere enerji verilmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEPSAŞ Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel, tarımsal sulama abonelerinin borçlarını ödememesi durumunda enerji finansmanı ve tedarikinde aksamalar yaşanabileceğini belirtti.

Borçlu abonelerin borçlarını kolaylıkla ödemeleri için bugüne kadar indirimler ve taksitlendirmeler yapılarak iyi niyetli yaklaşımlar sunulduğunu aktaran Karagüzel, şöyle devam etti:

"Mevcut şartlarda çiftçilerimize sunduğumuz avantajlı ve indirimli imkanlara rağmen borcunu ödemeyen çok sayıda abonemiz bulunuyor. Bu nedenle 31 Aralık 2023 tarihine kadar borcunu ödemeyen abonelerimizin icra ve haciz yoluyla tahsilat süreçleri daha etkin yürütülerek, abonelikleri iptal edilecektir. Yeni yılda ise borçlu sulama abonelerine trafo, direk ve hat sökümü yapılarak enerji verilmeyeceğini bir kez daha bildiriyoruz."

Karagüzel, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılmakta olan yüzde 35 oranındaki desteğin bu yıl sonunda biteceğine dikkati çekerek, çiftçilerin bu koşullara göre tedbirlerini alması gerektiğini hatırlattı.