Depremzede Eczacılar Sahada Görevdeydi
Güncel Haberler
Deprem bölgesinde gönüllü görev yapan eczacılar, bir yandan eksiklikleri belirleyerek sahra eczanelerinde düzen sağlamaya çabalıyor, diğer yandan Hataylı meslektaşlarının acılarını yaşaması için nöbet paylaşımı yapıyor.
Deprem bölgesinde gönüllü görev yapan eczacılar, bir yandan eksiklikleri belirleyerek sahra eczanelerinde düzen sağlamaya çabalıyor, diğer yandan Hataylı meslektaşlarının acılarını yaşaması için nöbet paylaşımı yapıyor. VOA Türkçe, Hatay'da görev yapan eczacılarla konuştu
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel