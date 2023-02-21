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Depremzede Eczacılar Sahada Görevdeydi

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Deprem bölgesinde gönüllü görev yapan eczacılar, bir yandan eksiklikleri belirleyerek sahra eczanelerinde düzen sağlamaya çabalıyor, diğer yandan Hataylı meslektaşlarının acılarını yaşaması için nöbet paylaşımı yapıyor.

Deprem bölgesinde gönüllü görev yapan eczacılar, bir yandan eksiklikleri belirleyerek sahra eczanelerinde düzen sağlamaya çabalıyor, diğer yandan Hataylı meslektaşlarının acılarını yaşaması için nöbet paylaşımı yapıyor. VOA Türkçe, Hatay'da görev yapan eczacılarla konuştu

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Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Deprem Hatay Güncel Haberler

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