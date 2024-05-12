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Depremde oğlunu kaybeden anne her gün mezarını ziyaret ediyor

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Hatay'ın İskenderun ilçesindeki depremlerde oğlunu kaybeden Aysel Çetinkaya, her gün oğlunun mezarını ziyaret ediyor. Annenin acısı hala taze ve her gün mezarlıkta Kur'an-ı Kerim okuyarak oğluyla konuşuyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde oğlunu kaybeden Aysel Çetinkaya, evladının mezarını her gün ziyaret ediyor.

Sakarya Mahallesi'nde 5 katlı binanın depremde yıkılması sonucu 28 yaşındaki Vedat Çetinkaya, eşi ve bir çocuğu enkazda kaldı.

Ekiplerin çalışması sonucu Çetinkaya'nın eşi ve çocuğu enkazdan yaralı kurtarıldı. Afetin 6'ncı gününde ise Vedat Çetinkaya'nın cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

Depremde evladını kaybeden 50 yaşındaki anne Aysel Çetinkaya, her gün Çankaya Mezarlığı'na gelerek oğlunun kabrini ziyaret ediyor.

Üsküdar Konteyner Kenti'nde yaşayan anne Çetinkaya, AA muhabirine, oğlunun acısının ilk günkü gibi taze olduğunu anlattı.

Her gün yürüyerek oğlunun kabrine geldiğini belirten anne Çetinkaya, "Konteynerde rahat duramıyorum, dayanamıyorum. Bir yere sığamıyorum. Ciğerim parçalanıyor. Her gün buraya gelip Kur'an-ı Kerim okuyorum, onunla konuşuyorum." dedi.

Çetinkaya, bu Anneler Günü'nde buruk olduğunu dile getirdi.

"Mezar taşına sarılıyorum"

Hala oğlu çıkıp gelecekmiş gibi hissettiğini anlatan Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Vedat benimle eve gelmiyor, burada kalıyor. Konuşuyorum ama cevap vermiyor. Onsuz yapamıyorum, dayanamıyorum. Hiçbir anneye Allah evlat acısı göstermesin. O benim her şeyimdi. Vedat'ın kabrine geliyorum. Her Allah'ın günü buradayım. Yapacağım bir şey yok. Sadece bir umut burada yaşıyorum. Mezar taşına, bir kağıt fotoğrafına sarılıyorum. Başka hiçbir şey yok elimde bir tek o var. Mezarını yıkıyorum, temizliyorum ama Vedat'ım geri gelmiyor."

Kaynak: AA / Güncel

İskenderun Çetinkaya Hatay Yaşam Güncel Haberler

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