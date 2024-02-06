Depremde hayatını kaybeden öğrencinin yazdığı şiir şarkı oldu

HATAY'da geçen yıl 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Yağmur Rifaioğlu'nun (13) yazdığı şiiri arkadaşları besteleyip şarkı yaptı. Depremin yıl dönümünde okulda toplanan öğrenciler, ellerinde siyah balonlarla 'Yağmur'un Şarkısı' isimli parçayı söyleyerek hem Rifaioğlu'nu hem de kaybettikleri diğer arkadaşlarını andı.

Geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremlerin yıkıma uğrattığı Hatay'da binlerce vatandaşımız enkaz altında hayatını kaybetti. Onlardan 17'si, Defne ilçesindeki Sümerler Ortaokulu öğrencileriydi. Depremin 1'inci yıldönümünde okulun öğrencileri kaybettikleri arkadaşlarını anmak için eğitim-öğretime bir gün ara verilmesine rağmen okulda toplandı. Öğrencilerden oluşan koro, hayatını kaybeden arkadaşlarından ortaokul 2'nci sınıf öğrencisi Yağmur Rifaioğlu'nun yazdığı bir şiiri besteledi. Hep bir ağızdan 'Yağmurun Şarkısı' ismini verdikleri parçayı okuyan öğrenciler, bir yandan da kaybettikleri arkadaşları için gözyaşı döktü. Öğrenciler daha sonra merhum arkadaşlarının anısına gökyüzüne siyah balon bıraktı.

BU ŞARKI, KAYBETTİKLERİMİZİN SESİ OLSUN

6 Şubat'ın Türkiye'nin kader günü olduğunu söyleyen Sümerler Ortaokulu Müdürü Ercan Yücel, 50 binden fazla canımızı kaybettik. Bizim de 17 öğrencimiz enkazda hayatını kaybetti. Onlar için bir proje geliştirmek istedik. Bu kapsamda kaybettiğimiz öğrencilerden Yağmur'un yazdığı şiiri besteledik. Bu şarkı, depremde kaybettiklerimizin sesi olsun istedik dedi.

'YAĞMUR'U ŞARKISIYLA YAŞATTIK

Yağmur'un sınıf arkadaşlarından Azize Sümbül ise gözyaşlarıyla, Yağmur ve diğer arkadaşlarımızla hep beraberdik. Hepimiz çok yakındık. Yağmur ile ayrı bir samimiyetimiz vardı. Kaybettikten sonra çok üzüldük. Haberi aldığımızdan beri hayat çok zor geliyor. Yağmur'un yazdığı şarkıyı söylerken bir yanım üzüldü ama onu yaşattığımız için bir yanım da mutlu oldu. Yağmur'u şarkısıyla yaşattık diye konuştu.