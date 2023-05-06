Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 15 kişi tutuklandı

Denizli merkezli 4 ilde, telefonla ulaştıkları kişileri haklarında icra işlemi için suç duyurusu yapıldığı iddiasıyla dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 17 kişiden 15'i cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince dün gözaltına alınan 17 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 15'i tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

Denizli'nin Sarayköy ilçesi, Aydın, Manisa ve Antalya'da dün düzenlenen operasyonda telefonla ulaştıkları çok sayıda kişiyi haklarında icra işlemi için suç duyurusu yapıldığı iddiasıyla dolandırdıkları belirlenen 17 kişi yakalanmış adreslerde çok sayıda sahte belge ele geçirilmişti.