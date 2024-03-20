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Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli cezaevine gönderildi

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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli cezaevinde gönderildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan ilçe merkezine uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda 350 gram bonzai ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Sarayköy İstanbul Denizli Güvenlik Cezaevi Adliye Güncel Haberler

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