Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli cezaevine gönderildi
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli cezaevinde gönderildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan ilçe merkezine uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda 350 gram bonzai ve 5 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.