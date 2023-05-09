Denizli'de su kuyusuna atılan gençlerin katil zanlılarına müebbet hapis istemi

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde Hasan Akköse ve İsmail Yalçın'ın tüfekle öldürülüp, cesetlerinin su kuyusuna atılmasıyla ilgili tutuklu 5 sanık hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Mustafa Akköse hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, Ali İhsan Yıldırım ve Mehmet Görünmez hakkında ise 'kasten öldürme suçuna iştirak' suçundan 2'şer kez müebbet hapis cezası istendi. Yaşı küçük olan H.Ö. ve O.Ç.'nin ise dosyaları ayrıldı.

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde, Hasan Akköse (19) ve İsmail Yalçın'ın (17) tüfekle öldürülüp, cesetlerinin su kuyusuna atılmasıyla ilgili tutuklu 5 sanık hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Mustafa Akköse (34) hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, Ali İhsan Yıldırım (30) ve Mehmet Görünmez (25) hakkında ise "kasten öldürme suçuna iştirak' suçundan 2'şer kez müebbet hapis cezası istendi. Yaşı küçük olan H.Ö. ve O.Ç.'nin ise dosyaları ayrıldı.

Olay, geçen yıl 12 Haziran'da Serinhisar ilçesinde meydana geldi. Acıpayam'da 9 Haziran'da evlerinden çıkıp, dönmeyen İsmail Yalçın ve Hasan Akköse için aileleri kayıp başvurusunda bulundu. Serinhisar ilçesine bağlı Aydoğdu Yaylası'nda arama yapan ekipler, ormanda Yalçın'ın ve Akköse'nin kullandıkları otomobili terk edilmiş, cep telefonlarını ise parçalanmış halde buldu. İncelemede bölgede kan izlerine de rastlandı. Polis, İsmail Yalçın ve Hasan Akköse'nin en son birlikte görüldüğü Mustafa Akköse'yi gözaltına aldı.

Suça sürüklenen çocuklar H.Ö. ve O.Ç. hakkındaki dosya ise ayrıldı. Soruşturma safhasında tahliye edilen şüpheliler H.B. ve O.Ç. hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği de iddianamede kaydedildi.