Denizli'de park halindeki otomobil ve motosikletleri kundaklayan şüpheli tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki 3 otomobil ve 2 motosikleti kundakladığı suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün akşam park halindeki araçların kundaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan İ.G'nin (30) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Fesleğen, Mehmetçik ve İstiklal mahallelerinde dün park halindeki 2 motosiklet ve 3 araç kundaklanmış, askeri personel olduğu belirlenen İ.G. gözaltına alınmıştı.