Denizli'de İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, üçüncü kattan asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ancak işçi kurtarılamadı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, çalıştığı inşaatın üçüncü katından asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.
Karahasanlı Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Mahmut Kanyıldıran (49), üçüncü kattan asansör boşluğuna düştü.
Arkadaşlarının bilgi vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kanyıldıran, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.???????