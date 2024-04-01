Denizli'de CHP binasının balkonu çöktü: 1 ölü, 17 yaralı

Denizli'nin Tavas ilçesinde, CHP binasında seçim sonuçlarının kutlanması sırasında balkonun çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Seçim kutlamaları için CHP Tavas İlçe Başkanlığı binasına gelen bir grup, balkonda sevinç gösterilerinde bulundu. Bu sırada, iki katlı binanın birinci katındaki balkon çöktü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 18 kişi, ambulansla Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Palaz (60) hastanede yaşamını yitirdi.

Palaz'ın naaşı, Mestanağa Camisi'nde kılınan cenaze namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Palaz'ın uzun yıllar CHP ilçe teşkilatında çeşitli kademelerde görev yaptığı belirtildi.

Cenaze törenine, CHP Denizli Milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca ve Şeref Arpacı, CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan Bülent Nuri Çavuşoğlu, Palaz'ın yakınları ve partililer katıldı.

Öte yandan yaralılardan 13'ü taburcu edilirken, 4'ünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.