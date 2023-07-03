Deniz polisi boğulmalara karşı halkı bilgilendiriyor

VAN Van'da görevli deniz polisi, havaların ısınmasıyla birlikte serinlemek için Van Gölü'ne girerken mahsur kalanları kurtarırken, boğulma vakalarına karşı alınacak tedbirler hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Gölü polis sorumluluk sahasında asayişin sağlanması, can güvenliği, acil müdahale, arama ve kurtarma çalışmaları çerçevesinde deniz polisinin yürüttüğü çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; Tuşba ilçesi Çarpanak Adası mevkiinde suda boğulduğu bildirilen 2 şahıs ile ilgili S.G Van Gölü Grup Komutanlığı ile koordineli yapılan çalışmalarda şahıslardan biri ekiplerimiz tarafından sualtı ve suüstü aramalar neticesinde bulunduğu yerden çıkarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edilmiştir. Yüzüncü Yıl Üniversitesi sahil şeridinde teknede mahsur kalan üç vatandaşımız karaya ulaştırılmıştır. Vatandaşlarımızın yoğun olarak yüzmek için kullandığı sahil kesimlerinde rutin olarak yapılan kontroller esnasında kıyıdan uzaklaştıktan sonra dalgaların etkisiyle sürüklenen bir vatandaşımız kurtarılarak karaya ulaştırılmıştır. 6 adet gezinti teknesinin kontrolleri sağlanmış, 1 gezinti teknesine 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Emniyeti Hakkında Kanuna Muhalefet (izin verilen yolcu taşıma kapasitesi üzerinde yolcu almak) etmekten hakkında idari işlem yapılmıştır. Sahil bandında bulunan 745 vatandaşımıza boğulma vakalarına karşı alınacak tedbirler hakkında yüz yüze bilgilendirme yapılmış, broşür dağıtılmıştır" denildi.