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Demirtaş: 'Erdoğan, İmralı'ya Heyet Gönderip Ne İstemiş Olabilir Sizce?'

Demirtaş: "Erdoğan, İmralı'ya Heyet Gönderip Ne İstemiş Olabilir Sizce?"

Güncel Haberler

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabında; “Erdoğan, İmralı’ya heyet gönderip ne istemiş olabilir sizce? İstediğini alamayınca yine hepimizi ‘terörle’ iş birliği yapmakla suçlamaya başladı anlaşılan. Bu iki yüzlülüğün takdirini size bırakıyorum” açıklamasını yaptı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabında; "Erdoğan, İmralı'ya heyet gönderip ne istemiş olabilir sizce? İstediğini alamayınca yine hepimizi 'terörle' iş birliği yapmakla suçlamaya başladı anlaşılan. Bu iki yüzlülüğün takdirini size bırakıyorum" açıklamasını yaptı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinden avukatları aracılığıyla kullandığı Twitter hesabında; Yeni Yaşam Gazetesi'nin "Gazeteci Amed Dicle: Doğrudan ilk defa size söylüyorum, iktidar İmralı ile görüştü ama istediği sonucu alamadı" başlıklı haberini paylaştı.

Demirtaş paylaşımında, "Erdoğan, İmralı'ya heyet gönderip ne istemiş olabilir sizce? İstediğini alamayınca yine hepimizi 'terörle' iş birliği yapmakla suçlamaya başladı anlaşılan. Bu iki yüzlülüğün takdirini size bırakıyorum" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Halkların Demokratik Partisi Selahattin Demirtaş Twitter İmralı Güncel Haberler

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