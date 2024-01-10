DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti

Dem Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Parlamento Muhabirleri Derneği'ni (PMD) ziyaret etti. Kılıç Koçyiğit, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için olağanüstü toplantı talebini reddetmesine ilişkin, "Şimdi bazı kulis bilgileri de sızıyor. Hızlı bir şekilde Meclis'e gelmesi ve okunması, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde. Biz Meclis Başkanı'na çağrı yapmak istiyoruz. Bu karar asla Meclis'te okunmamalıdır. Geçmiş dönemdeki hatalar bu dönem asla ve asla tekrar edilmemelidir. Anayasa'ya yönelik yapılan darbe girişimine karşı biz Meclis Başkanı'nın bütün Meclis'le beraber tutum alması ve direnmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Dem Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk ile beraber 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti. Basın emekçilerine karanfil veren Kılıç Koçyiğit, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için Meclis'in olağanüstü toplanması talebini reddetmesine ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Biz olağanüstü toplanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda toplanmamış olması gerçekten büyük bir eksiklik. Çünkü sonuçta Can Atalay karanının kendisi yargısal bir darbe. Bunu iki yüksek yargı arasındaki yorum farkı diye ifadelendiremeyiz. Herkes sonuçta Anayasa ile bağlı ve Anayasa'nın kimleri bağladığı çok açık ifade ediyor. Meclis'e yönelik de bir darbe girişimi bir yargısal darbe olarak ifadelendiriyoruz ama Meclis'i bağlayan bir yönü var. Çünkü bir milletvekili, artı Anayasa'ya yönelik bir darbe girişimi oluyor, Meclis'in buna yönelik tutum alması gerekiyor. Meclis'in buna halktan yana Anayasa'dan yana taraf olması gerekiyor. Bu çağrının bu gerekçelere hiç bakmadan aslında bizce Meclis Başkanı olağanüstü çağırmalıydı. Bu anlamıyla toplanmaması çok büyük eksiklik.

Şimdi bazı kulis bilgileri de sızıyor. Hızlı bir şekilde Meclis'e gelmesi ve okunması, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde. Biz Meclis Başkanı'na çağrı yapmak istiyoruz. Bu karar asla Meclis'te okunmamalıdır. Geçimiş dönemdeki hatalar bu dönem asla ve asla tekrar edilmemelidir. Bu karar ve Can Atalay özelinde de ifade edecek olursak bu Anayasa'ya yönelik yapılan darbe girişimine karşı biz Meclis Başkanı'nın bütün Meclis'le beraber tutum alması ve direnmesi gerektiğini düşünüyoruz."