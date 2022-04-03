Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Değirmenci'den 3 Nisan'ın "Sanayi Günü" ilan edilmesi talebi Açıklaması

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 3 Nisan'ın "Sanayi Günü" olmasını sonuna kadar desteklediklerini bildirdi.

Değirmenci, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) temellerinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun 85. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

KARDEMİR ve Karabük'ün, 3 Nisan 1937'de Mustafa Kemal Atatürk'ün emekleriyle başlayan ve uzun olduğu kadar meşakkatlerle dolu bir yolculuğun ardından bugünlere geldiğini vurgulayan Değirmenci, bu yolculukta KARDEMİR emekçisinin payı ve emeğinin inkar edilemez bir gerçek olduğuna dikkati çekti.

Bugün alın teri akıtan binlerce emekçinin ellerinde yükselen KARDEMİR ve Karabük'ün, ülkenin parlayan yıldızı konumuna geldiğini aktaran Değirmenci, "'KARDEMİR ayakta kalsın, bacaları tütsün, çarkları dönsün' diye KARDEMİR emekçisi her zaman emeğini ortaya koymuş, yeri geldiğinde de sadece elini değil, tüm bedenini taşın altına koymuştur." ifadesini kullandı.

Değirmenci, bir dönem kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan KARDEMİR'in, küllerinden doğmasını sağlayanların da yine emekçiler ve sendika olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kapısına kilit vurulacak bir fabrikadan, 3 milyon ton üretim kapasitesine ulaşan bir fabrikaya dönüşümün mimarları da emekçilerdir. Sendikanın tohumları, Karabük ve KARDEMİR'de atıldı. KARDEMİR işçisiyle hangi şart altında olursa olsun bir ve bütün olmaya, KARDEMİR'de çarklar döndükçe, KARDEMİR emekçisinin haklarını korumaya ve artırmaya, onlarla kurduğumuz gönül bağını daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

"3 Nisan'ın 'Sanayi Günü' olmasını destekliyoruz"

Değirmenci, 3 Nisan 1937 tarihinin Türkiye'deki ağır sanayi hamlesi için bir dönüm noktası olarak kabul edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu nedenle tüm Karabük halkının, milletvekillerinin, devlet erkanı ile sivil toplum kuruluşlarının haklı talepleri doğrultusunda bizler de Özçelik-İş Sendikası olarak 3 Nisan'ın 'Sanayi Günü' olmasını sonuna kadar destekliyoruz." açıklamasında bulundu.