Değerli metal hırsızlığında Türkiye bağlantısı

Dünyanın önde gelen değerli metal işletmecisi Alman Aurubis şirketinden 5 ton malzeme çalmakla suçlanan altı sanık hakim karşısında. 11 milyon değerindeki malzemenin kısmen Türkiye'ye satıldığı iddia ediliyor.Değerli metal işleme sektörünün küresel çapta önde gelen şirketlerinden olan Alman Aurubis şirketinden 5 ton malzeme çalmakla suçlanan altı kişi Hamburg'da hakim karşısına çıkıyor. Hamburg Başsavcılığı ve Eyalet Mahkemesi'nin DW Türkçe'ye verdiği bilgiye göre, şimdilik 34 duruşma olarak öngörülen dava 30 Nisan 2024'e kadar devam edecek.

İddianameye göre yaşı 33 ile 50 arasında değişen altı erkek sanığa Şubat 2020-Ocak 2021 arasında şirketin depolarından 11 milyon euro değerinde, yaklaşık 5 ton değerli metal içeren, ara veya yan ürünü çalmak ve henüz kimliği tespit edilemeyen kişilere satmak suçlaması yöneltiliyor. Üçü Türkiye, ikisi Rusya, biri de Fas kökenli altı sanıktan 47 yaşındaki C., 42 yaşındaki Y. ve 37 yaşındaki M.C., organize suç çetesi oluşturarak "ağır derecede hırsızlık yapmak" ile suçlanıyor. Diğer üç sanık ise yardım ve yataklıktan yargılanıyor.

Federal sisteme sahip Almanya'da yargı sistemi eyaletten eyalete değişiyor. Hamburg Başsavcılığı, masumiyet karinesi ilkesi sebebiyle normalde sanıkların sadece soy isminin baş harfine yer veriyor. Ancak bu davada aynı harfle başlayan birden fazla soy isimli sanık olduğundan bazılarının adının baş harfinin de eklendiği kaydedildi. Çalınan metallerden numuneler Türkiye'ye gönderildi

Hamburg Başsavcılığı, bakır başta olmak üzere demir dışındaki değerli metal sektörünün önde gelen şirketinden çalınan malzemenin, metallerin yeniden kazanımı ve işlenmesi sırasında oluşan yüksek saflıkta gümüş kalıntısı olduğunu belirtti. Başsavcılığın DW Türkçe'ye verdiği bilgiye göre, çalınan malzemeden alınan numuneler İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de bazı kentlere gönderildi. Bu prosedüre, ürünün saflık derecesinin netleştirilerek bir pazarlık fiyatı saptanması amacıyla başvurulduğu ifade edildi. Yine çalınan değerli metallerin bir kısmının Türkiye'deki kimi metal işletmelerine satıldığı bildirildi.

Haziran ayında baskınlar yapıldı

Hamburg Eyalet Emniyet Teşkilatı ile Başsavcılığının uzun süren gizli soruşturmasına göre, yaza girilirken 12 kimliği tespit edilmiş, biri kimliği tespit edilmemiş, toplam 13 şüpheli güvenlik birimlerinin radarına takıldı. Bu kişilerin aralarında halen şirkette çalışanlar ile eski çalışanlar da olduğu, ayrıca şirketin tesislerine girebilen taşeron işletmelerde görevli işçilerin de bulunduğu belirtildi. Soruşturmayı yürüten güvenlik birimleri, sanıkların kendi aralarında kripto telefonlarla iletişim kurduğunu kaydetti.

Söz konusu kişilere yönelik soruşturma sonrasında 15 Haziran 2023'te sabah 6.00 sularında hem kent hem de eyalet statüsüne sahip Hamburg'un da aralarında bulunduğu toplam beş eyalette 30 noktaya baskın düzenlendi.

Güvenlik birimlerinin Hamburg, Aşağı Saksonya, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein ve Hessen eyaletlerindeki 30 konutta, işyerinde ve bankalardaki gizli kasalarda yaptığı aramalarda 20 milyon euro değerinde mala ihtiyati tedbir koydurdu. Çok sayıda belge ve elektronik bellek ele geçirildiği açıklanırken, 10 otomobil ile 20 değerli kol saati, 200 bin euro nakit para, çok sayıda ateşli silah ve mermi ile birlikte Aurubis'ten çalınan bir miktar değerli metalin ele yakalandığı duyuruldu. Altı şüpheli operasyonda gözaltına alınırken emniyet, ağır hırsızlık suçu işlemek üzere toplamda 11 kişinin organize çete kurduklarını açıkladı.

Bild gazetesi, ağır hırsızlıkla suçlanan çetenin üyelerinin bir bölümünün Almanya'da "klan suç çeteleri" diye nitelenen ve büyük ailelerden oluşan organize gruplarla bağlantısı olduğunu ileri sürdü. Alman güvenlik birimleri, bu tür organize suç örgütlerini uyuşturucu ve ilaç kaçakçılığı, gasp, hırsızlık, haraç almak, devleti dolandırmak, kara para aklamak, hawala para sistemiyle kayıt dışı para transferi, insan kaçırmak ve rehin almak gibi çok sayıda organize suç işlemekle itham ediyor.

Almanya Federal Kamu İdaresi Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Stefan Goertz'ün tespitine göre Almanya'da organize suç örgütü gibi hareket eden büyük ailelerin çoğu Birinci Dünya Savaşı sonrasında Mardin ve çevresinden Lübnan, Suriye gibi ülkelere göç eden, 70'lerden sonra da Almanya'ya sığınmacı olarak gelen Mıhellemi ailelerden oluşuyor. Goertz, Almanya'da sayıları 200 bin olarak tahmin edilen bu grubun çok küçük bir kesiminin suça karıştığını belirtiyor.

Aurubis: Çalışanlarımıza güvenimiz hala sonsuz

Şirketteki 11 milyon euro değerindeki hırsızlık olayının ortaya çıkması üzerine açıklama yapan Aurubis, bazı çalışanları ile taşeronlarında görevli kişilerin karıştığı olayın işletmelerine zarar verdiğini, ancak şirket yönetiminin söz konusu olaya rağmen çalışanlarına güveninin sonsuz olduğunu vurguladı. "Biliyoruz ki çalışanlarımız dürüst ve şirketin davranış kurallarına da riayet ediyor" ifadelerine yer verilirken, istisnai şekilde tek tek bireylerin karıştığı söz konusu suç olaylarıyla en etkin şekilde mücadele edileceğinin altı çizildi.

Sektörün önde gelenlerinden Aurubis, özellikle elektrik ve iletişim sektörü ile yenilenebilir ve alternatif enerji alanları ile otomotiv sektöründe kullanılan bakır, gümüş ve benzeri değerli metal ürünler konusunda 20 ülkede faaliyet yürütüyor. Küresel çapta 7 binden fazla çalışanı olan şirketin geçen yılki cirosunun 18,5 milyar euroyu aştığı belirtiliyor.

Faaliyet yürüttüğü alan nedeniyle sıklıkla suç çetelerinin hedefi olduğunu belirten Aurubis, ağustos ayı sonunda yaptığı bir açıklamada, bu yıl 185 milyon euro zarar beklediğini duyurdu. Zararın nedeninin ise bugün davası başlayan hırsızlık olayı ile birlikte envanterinde tespit edilen kayıp ürünler ve hurda metallerin değerinden yüksek fiyata satın alınması olduğunu bildirdi.

Hurda metal satılırken, içeriği ve yeniden kazanımı muhtemel kıymetli metal oranı baz alınarak fiyat saptaması yapılıyor. Aurubis'in açıklamasına göre, şirket bazı hurdaları değerinden yüksek fiyata satın aldı. Bu yılki kazancına ilişkin bu olumsuz öngörüsü şirketin hisselerinde üçüncü çeyreğin sonunda yüksek değer kaybına yol açarken, 2022-2023 yılı rakamlarını açıklamayı 6 Aralık'tan 20 Aralık'a erteledi.

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