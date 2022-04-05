DEAŞ'a yeni katılanlara ziyafet veriyormuş - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DEAŞ'a yeni katılanlara ziyafet veriyormuş

Demirören Haber Ajansı - Anıl Atar - Güncel
 - Güncelleme:
DEAŞ'a yeni katılanlara ziyafet veriyormuş

ADANA'da, DEAŞ'ın propaganda görüntülerinden tespit edilip, operasyonla yakalanan Hüseyin Ebu H.'nin (35) terör örgütünün 'yemekhane sorumlusu' olduğu ve El Kaide'den ayrılarak, örgüte katılanlar için ziyafet düzenlediği ortaya çıktı.

ADANA'da, DEAŞ'ın propaganda görüntülerinden tespit edilip, operasyonla yakalanan Hüseyin Ebu H.'nin (35) terör örgütünün 'yemekhane sorumlusu' olduğu ve El Kaide'den ayrılarak, örgüte katılanlar için ziyafet düzenlediği ortaya çıktı.

Daha önceki operasyonlarda ele geçirilen dijital malzemeleri inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın propaganda fotoğrafları ile görüntülerinde yer alan 7 örgüt üyesinin kentte olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere 31 Mart'ta eş zamanlı baskın yaptı. Demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde arama yapan ekipler, Suriyeli uyruklu 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

SURİYE'DE YARALANMIŞ

Emniyete götürülen şüphelilerden Hüseyin Ebu H., Ali Cuma T. (41), Ömer T. (29) ile Mahir Muhammed H.'nin (44), propaganda fotoğrafları ortaya çıktı. Suriye'deki çatışmalarda sağ bacağından yaralanan ve bastonla yürüyen Hüseyin Ebu H.'nin, örgütün 'yemekhane sorumlusu' olduğu belirlendi. Ebu H.'nin, örgütün yöneticileriyle zaman zaman bir araya geldiği ve El Kaide'den ayrılıp, DEAŞ'a katılanlar için ziyafet düzenlediği tespit edildi

'BEN DEĞİLİM' DEDİ

Görüntülerde yer alan aldığı Ali Cuma T. de ifadesinde, kendisine zorla kamuflaj giydirildiğini ve fotoğrafının çekildiğini iddia etti. Örgüt üyesinin yanında silahlı fotoğrafı olduğu belirlenen Ömer T. ise söz konusu kişinin kendisi olmadığını ileri sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hüseyin Ebu H., Ali Cuma T.'nin, Ömer T. ile Mahir Muhammed H., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


DEAŞ'a yeni katılanlara ziyafet veriyormuş

DEAŞ'a yeni katılanlara ziyafet veriyormuş

DEAŞ'a yeni katılanlara ziyafet veriyormuş

DEAŞ'a yeni katılanlara ziyafet veriyormuş

DEAŞ'a yeni katılanlara ziyafet veriyormuş

DEAŞ'a yeni katılanlara ziyafet veriyormuş

DEAŞ'a yeni katılanlara ziyafet veriyormuş

DEAŞ'a yeni katılanlara ziyafet veriyormuş

DEAŞ'a yeni katılanlara ziyafet veriyormuş

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel

Propaganda, El Kaide, Terör, DEAŞ, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title