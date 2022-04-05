DEAŞ'a yeni katılanlara ziyafet veriyormuş

ADANA'da, DEAŞ'ın propaganda görüntülerinden tespit edilip, operasyonla yakalanan Hüseyin Ebu H.'nin (35) terör örgütünün 'yemekhane sorumlusu' olduğu ve El Kaide'den ayrılarak, örgüte katılanlar için ziyafet düzenlediği ortaya çıktı.

Daha önceki operasyonlarda ele geçirilen dijital malzemeleri inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın propaganda fotoğrafları ile görüntülerinde yer alan 7 örgüt üyesinin kentte olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere 31 Mart'ta eş zamanlı baskın yaptı. Demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde arama yapan ekipler, Suriyeli uyruklu 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hüseyin Ebu H., Ali Cuma T.'nin, Ömer T. ile Mahir Muhammed H., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.