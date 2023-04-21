Davutoğlu: 'Sinan Ateş Öldürüleli, 16 Hafta, 112 Gün, 2.688 Saat Geçti. Bahçeli, Erdoğan ve Soylu Hala Sessiz. Neden Susuyorsunuz'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Sinan Ateş öldürüleli, 16 hafta, 112 gün, 2 bin 688 saat geçti. Bahçeli, Erdoğan ve Soylu hâlâ sessiz. Neden susuyorsunuz, nedir bu suskunluğunuzun sebebi? Şu bayram günü boynu bükük kalan iki yetimi görüp de rahatsız olmuyor musunuz? Siz sustukça ben sormaya devam edeceğim" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Sinan Ateş öldürüleli, 16 hafta, 112 gün, 2 bin 688 saat geçti. Bahçeli, Erdoğan ve Soylu hala sessiz. Neden susuyorsunuz, nedir bu suskunluğunuzun sebebi? Şu bayram günü boynu bükük kalan iki yetimi görüp de rahatsız olmuyor musunuz? Siz sustukça ben sormaya devam edeceğim" dedi.

Ahmet Davutoğlu, bugün Twitter hesabında, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda ölümüne paylaşımda bulundu. Davutoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sinan Ateş öldürüleli, 16 hafta, 112 gün, 2 bin 688 saat geçti. Bahçeli, Erdoğan ve Soylu hala sessiz. Neden susuyorsunuz, nedir bu suskunluğunuzun sebebi? Şu bayram günü boynu bükük kalan iki yetimi görüp de rahatsız olmuyor musunuz? Siz sustukça ben sormaya devam edeceğim."