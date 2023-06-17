Datça'da tartıştığı damadıyla öldü

Muğla'nın Datça ilçesinde damadıyla tartıştığı iddia edilen kadın evinde ölü bulundu. Kızlan Mahallesi'nde bıçaklı kavga ihbarı alan 112 Acil Servis ekibi belirtilen adrese gitti. Ekipler, Sevgi Ağı'yı (58), evinde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde buldu. Yapılan kontrolde Ağı'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. İddiaya göre üst katında oturan damadı A.M.T. ile tartışma sonucu bıçak darbeleriyle öldüğü iddia edilen kadının cesedi, Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.