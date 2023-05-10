Datça'da kamyonetin çarptığı yaya yaralandı
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Muğla'nın Datça ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Datça ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.
Tekin A. idaresindeki 42 ABZ 715 plakalı kamyonet, Kazım Yılmaz Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Huriye K'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan kadın, sağlık ekibince Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel