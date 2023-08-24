Datça'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalarda Datça'da yüklü miktarda kaçak elektronik sigara bulunduğu belirlendi. Operasyonda 89 adet meyve aromalı elektronik sigara ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalarda Datça'da yüklü miktarda kaçak elektronik sigara bulunduğu belirlendi.

Datça İlçesi İskele Mahallesinde H.A.F. isimli şüpheli kaçak elektronik sigara satmak amacıyla müşteri arayışında olduğu bilgisinin alınması üzerine Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Datça İlçe Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda, 89 adet meyve aromalı elektronik sigara ele geçirildi. Datça Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyon ile ilgili adli işlemlerin başlatıldığı açıklandı. - MUĞLA