Datça'da doğayı koruma eğitimi verilen çocuklara 'Doğa Kaşifi' rozeti takıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, bu yıl 15'incisi düzenlenen "Doğa Çantam" eğitimine katılan öğrencilere "doğa kaşifi" rozeti takıldı.

Datça Çevre ve Turizm Derneği'nin (DAÇEV), Datça Kaymakamlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, ilköğretim okulları yöneticileri ve öğretmenlerinin işbirliğiyle ikinci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen "Doğa Çantam" eğitim programı tamamlandı.

Çocuklarda doğa, doğayı koruma ve çevre sorunları konusunda farkındalık ve duyarlılık oluşturmak, doğaya karşı olumlu davranış ve değerler geliştirmek amacıyla hazırlanan etkinliğe, 4 ve 6 kişilik öğrenci grupları, bu programın eğitimini almış birer gönüllü eğitmenlerle katıldı.

Eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere "Doğa Kaşifi" rozeti takıldı.