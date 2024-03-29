Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim motivasyon kaynağımız milletimizin sevgisi ve duasıdır'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'de Başbakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımız döneminde bizim kadar çok il gezisi yapan, program gerçekleştiren siyasetçi bulamazsınız. Çünkü bizim gıdamız, beslenme ve motivasyon kaynağımız milletimizin sevgisi, coşkusu, kalpten kopup gelen duasıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Sultanbeyli Kent Meydanı'nda düzenlediği mitingdeki konuşmasında, dün Bursa mitinginde 85 bin, Kocaeli'de ise 90 bin kişinin olduğunu söyledi.

Bu millete aşık olduğunu belirten Erdoğan, "Seçim dönemlerinin dışında da toplu açılış ve benzeri programlarla aynı şekilde milletimizle hasret gideriyoruz. Türkiye'de Başbakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımız döneminde bizim kadar çok il gezisi yapan, program gerçekleştiren siyasetçi bulamazsınız. Çünkü bizim gıdamız, beslenme ve motivasyon kaynağımız milletimizin sevgisi, coşkusu, kalpten kopup gelen duasıdır." ifadelerini kullandı.

"Biz milletimize gitmekle yorulmuyoruz tam tersine adeta şarj oluyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, halksız halkçılık, insansız hümanistlik, yeşilsiz çevrecilik peşinde koşanların, milletle aralarındaki bu deruni muhabbeti anlayamadığını kaydederek, "Biz milletimize gitmekle yorulmuyoruz tam tersine adeta şarj oluyoruz. Şehre ayak bastığımız andan itibaren ayrıldığımız vakte kadar yolda, parkta, evinin balkonunda, iş yerinin önünde, miting meydanında gördüğümüz her vatandaşımızla aramızda bir gönül köprüsü kurulur. Tek dünya kelamını etmesek de biz o gönül köprüsü vasıtasıyla insanımızın derdini anlarız, sevincine de ortak oluruz, heyecanını paylaşırız." diye konuştu.

Tüm mitinglerinde açık yüreklilikle ifade ettiği bir hususu tekrarlamak istediğini belirten Erdoğan, tüm dünya gibi kendilerinin de sorunu olan enflasyonun yol açtığı sıkıntıların farkında olduklarını dile getirdi.

"Komşumuz hangi ilçe?" sorusunu yönelten Erdoğan, "Sancaktepe." cevabı üzerine, "Sultanbeyli, Sancaktepe'yle el ele çalışmaya var mıyız?" diye sordu. Mitingdekilerin "Evet." demesi üzerine Erdoğan, "Çünkü, Sancaktepe'yi kaybedemeyiz. Orayı da alacağız. Tamam. Aynen yola beraber devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu bankalarının emeklilere yönelik promosyon ödemeleriyle ilgili, "Özellikle, dünden itibaren kamu bankalarımız başvuran emeklilerimizin yeni banka promosyonunu biliyorsunuz, ödüyor. Sizler de 2 Nisan'dan itibaren bunu alma imkanına sahipsiniz ve bu emeklilerimiz için önemli bir kaynak olacak." diye konuştu.

"Çöp, çukur, çamur... Bu ne demek, CHP"

Mitingde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında, "Türkiye Yüzyılı şehirleri için gerçek belediyecilik" başlıklı video gösterildi.

Ümraniye'de, 28 Nisan 1993'te meydana gelen çöp patlamasına dair görüntülerin gösterildiği esnada Erdoğan, "Pisliği görüyorsunuz değil mi? Bunun adı ne biliyor musunuz? Çöp, çukur, çamur... Bu ne demek, CHP." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanı seçildiği zamana dair görüntülerin gösterildiği sırada miting alanındakilere, "Sancaktepe'yi unutmuyorsunuz. Tamam." diye de seslendi.

İstanbul'da hayata geçirilen projelerin gösterildiği esnada Erdoğan, "Marmaray'ı kim yaptı? Avrasya Tüneli'ni kim yaptı? Peki bu beyler ne yaptı?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentteki toplu taşıma ve trafikle ilgili görüntülerin gösterildiği sırada ise "Tam yol ileri.' diyor ya tam gaz geri." dedi.

Videonun ardından konuşan Erdoğan, "Allah'ın izniyle biz bunlara çok daha fazlasını ekleyeceğiz. Cumhurbaşkanınız olarak ben grup yönetimiyle birlikte hızla İstanbul'umuza çok daha büyük hizmetleri inşallah gerçekleştireceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Biz belediye başkanlığımızda bu sınavı verdik. Başbakanlığımızda bu sınavı verdik. Cumhurbaşkanlığımızda 2014'ten bu yana yine bu sınavı verdik, veriyoruz. Bizim şu anda tecrübemiz bu iş için zaten yeterli. Hiçbir zaman biz aşk ile çalıştığımız ülkemizde geri dönüş olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli'nin 31 Mart'ta yine rekor oy oranlarıyla eser ve hizmet yolculuğunun en başında yer alacağına inandığını ifade etti.

"Bu iş, beceri, kabiliyet işidir"

Büyükşehirde Murat Kurum'u, Sultanbeyli'de Ali Tombaş'ı vatandaşlara emanet ettiğini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şimdi kardeşlerimi sizlere emanet ederken diyorum ki Allah razı olsun. Büyükşehirde de Sultanbeyli'de de emanetimi kabullendiniz mi? Fakat pazar gününe kadar durmak yok, durmak yok, durmak yok. İnşallah pazar akşamı Ankara'dan Sultanbeyli'nin durumunu takip edeceğim. Bu sonradan hani ortaya çıkanlar falan var, biliyorsunuz. Bunlara asla yüz vermiyoruz değil mi? Çünkü bu iş beceri işidir, bu iş kabiliyet işidir. Biz Murat Kurum'u bir kenardan bulup da getirmedik. Önce bakanlıkları var mı? Bakanlıklarının dışında bu süreç içerisinde adımları var mı? Dolayısıyla diğerlerinin kabiliyeti ne? Onlar kayağa gitsin, başka işleri yok."

Konuşmasının ardından AK Parti'nin Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ali Tombaş'ı sahneye çağırıp katılımcılara takdim eden Erdoğan, "Ali Tombaş, inşallah Sultanbeyli'nin kaptanı olacak." dedi.

Miting alanında Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanvekili Ayhan Uşdi, Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ali Tombaş da birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de mitingde yer aldı.

(Bitti)