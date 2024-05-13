Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la terörle mücadele konusunda anlayış birliğimiz güçleniyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ile terörle mücadele konusunda anlayış birliğinin giderek güçlendiğini belirtti. Erdoğan, terör örgütlerine karşı ortak bir duruş sergilediklerini ve bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığı konusunda mutabık olduklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Yunanistan'la terörle mücadele konusunda anlayış birliğimiz giderek güçleniyor. Terör örgütlerine, bölgemizin geleceğinde yer olmadığına dair mutabıkız"