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Erdoğan, Türkiye-Hollanda futbol maçını izlemek üzere Berlin'e geldi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Hollanda Milli Takımı arasında oynanacak maçı izlemek için Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. Berlin Havalimanı'nda Erdoğan'ı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer ilgililer karşıladı. Öte yandan Erdoğan'a, Emine Erdoğan da eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Hollanda Milli Takımı arasında oynanacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesini izlemek üzere Berlin'e geldi.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada yarı finale yükselmek için Berlin Olimpiyat Stadı'nda Hollanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na destek vermek amacıyla "TUR" uçağıyla Berlin'e gelen Erdoğan'ı, Berlin Havalimanı'nda, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer ilgililer karşıladı.

Erdoğan, Türkiye-Hollanda futbol maçını izlemek üzere Berlin'e geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de Berlin'e geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (5)

VEFA:

Burada bir tane Alman yetkili yok mu Reis'i karşılayacak. Yine ayıp ettiniz!.. İster sevin, ister sevmeyin Reis Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil ediyor. Almanya' ya hiç yakışmadı!...

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Raşid POLAT:

vefa kafana saksi düstü galiba. sasirtiyosun bizi

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Ben bilmemm:

Benimde kocaman özel uçağım olsa keşke. Bende isterim sarayda yaşamayı.. Kafama göre oraya buraya uçmayı.

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Raşid POLAT:

adam olacan önce. o zaman belki yasarsın

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HOZKAN:

Reis daima seninleyiz

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