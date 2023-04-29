Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST 2023'te konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milli teknoloji projelerinin sergilendiği TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı'nı Amerikalı bir şirkete vermeyi taahhüt ettiğini belirterek, "Ülkemize, milletimize ve ordumuza hizmet eden yerli,...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milli teknoloji projelerinin sergilendiği TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı'nı Amerikalı bir şirkete vermeyi taahhüt ettiğini belirterek, "Ülkemize, milletimize ve ordumuza hizmet eden yerli, milli şirketler varken, Amerikan firmalarının reklam ajanslığına soyunmanın adı mandacılıktır." dedi.

Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023'ü ziyaretinde yaptığı konuşmada, şu ana kadar TCG Anadolu'yu 100 bine yakın vatandaşın ziyaret ettiğini, sayının belki de bunu aştığını söyledi.

Karadeniz doğal gazının hizmete alındığını, bunu bile hazmedemeyenlerin olduğunu belirten Erdoğan, "Kimlerin hazmedemediğini anlıyorsunuz. Biraz çalışın da sizin de olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Muharip Uçak'ın piste çıktığını, İMECE uydusunun uzaya gönderildiğini, Gökbey helikopterinin milli motorla yükseldiğini, Altay Tankı'nın testler için orduya teslim edildiğini, Hürjet ve ATAK-2'nin uçtuğunu hatırlatarak, TEKNOFEST'in tüm bunların sembolü olduğunun altını çizdi.

"TEKNOFEST gençliği kimi çevrelerin adeta kabusu oldu"

Türkiye'nin bu etkinlikle oluşturduğu sinerjinin birilerini çok ciddi bir biçimde rahatsız etmeye başladığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gümbür gümbür gelen TEKNOFEST gençliği şimdiden ülkemizdeki kimi çevrelerin adeta kabusu oldu. Son günlerde yaptıkları skandal açıklamalarla karınlarında büyüttükleri kini ve nefreti ortaya koyuyorlar. Biri çıkıyor, iktidara gelmeleri halinde Türkiye'nin savunma projelerine dokunmaktan bahsediyor. Diğeri çıkıyor, İHA ve SİHA'ların maketten yapıldıklarını iddia ediyor. Bir başkası çıkıyor, 'TCG Anadolu'nun iki bombalık ömrü var.' diyor. Bir diğeri çıkıyor, Türkiye'nin en gözde projelerinin sembol yerini Amerikan şirketlerine peşkeş çekmekten söz ediyor. Ne yapsalar ne etseler boş. Türkiye'nin savunma sanayi hamlelerinden, ülkemizin ihracat rekorları kıran şirketlerinden duydukları rahatsızlıkları gizlemeye ne süslü cümleleri ne buram buram riya kokan sırıtmaları yetiyor."

"Amerika'da kendisine verilen talimatları tek tek ifşa etmeye başladı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'na işaret ederek, "Biliyorsunuz artık koalisyon masası bayağı arttı. Önce 6'lı dediler, sonra 7'li oldu, daha sonra 9'lu oldu. Şimdi 9'lu bir koalisyon masası var. Ne yapsanız boş, buradan bir şey çıkmaz. Geçmişte bu koalisyonları çok gördük. 3 ay bu ülkede hükümetler oldu, 6 ay hükümetler oldu. 9 ay, 1 sene hükümetler oldu. İşte özellikle başkanlık sisteminin bu ülkeye sağladığı ne? Bu kazanç. Bu koalisyonlardan ülke kurtuldu. Yola çıktık mı, gümbür gümbür gittik ve bugünlere geldik." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan Atatürk Havalimanı'yla ilgili yayınladığı videoyla ilgili konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"9'lu koalisyonun adayı, bir gece yarısı yayınladığı video ile yine ipe sapa gelmez bir sürü şey söylüyor. FETÖ'cülerle hamburger yemek için gittiği Amerika'da kendisine verilen talimatları tek tek ifşa etmeye başladı. Milli teknoloji projelerinin sergilendiği TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan şu havalimanımızı Amerikalı bir şirkete vermeyi taahhüt etti. Ülkemize, milletimize ve ordumuza hizmet eden yerli, milli şirketler varken, Amerikan firmalarının reklam ajanslığına soyunmanın adı mandacılıktır.

Bay bay Kemal, senin o görüştüğün kişiler benimle görüştü ve Türkiye'de böyle bir yatırım yapma arzularının olduğunu söylediler. 'Buyurun gelin.' dedim. Bizim kapımız yeter ki yatırımcı olsun herkese açık, hiçbir mani yok. O gün bugündür bir daha biz görmedik. Türkiye'de yatırım yapmak yürek ister yürek ve bir de Türkiye'de güvenilir iktidarın olduğunu görmeyi gerektirir. Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefini baltalamaya çalışanların bir asır önce İstiklal Harbi'mize karşı çıkan İngiliz ve Amerikan Muhipleri Cemiyetleri'nden hiçbir farkı yoktur. Kılıçdaroğlu ve yandaşlarının yönetiminde Gazi'nin partisi, Amerikan Muhipleri Cemiyeti'ne dönüşmüştür."

"İstanbul'da ve ülkemizin dört bir yanında bunun için yüzlerce yer kurduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'nda uzay çalışmaları yapılacağından söz ettiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer bununla uydu fırlatma merkezini kastediyorsa, böyle tesisler yerleşim yerlerinden çok uzaklara deniz kıyılarına ve çöllere kurulur Bay Bay Kemal. Bunun sebebi, Allah göstermesin herhangi bir aksilik durumunda kimsenin zarar görmemesidir. 16 milyon insanın yaşadığı bir metropolün tam göbeğinde böyle bir yer düşünmek bile başlı başına bir felakettir. Dersini iyi çalışmamış, her zamanki gibi. Yok eğer burada teknoloji geliştirme çalışmaları yapılacağını kastediyorsa, hamdolsun İstanbul'da ve ülkemizin dört bir yanında bunun için yüzlerce yer kurduk. Teknokentlerimizin her birinden dünya çapında başarılara imza atan girişimler, şirketler çıkıyor. Sayılarını 1249'a çıkardığımız araştırma geliştirme merkezlerimiz ile 316 tasarım merkezimiz de hamdolsun harıl harıl çalışıyor. Anlaşılan Bay Bay Kemal'i, Amerika seyahatinde yine birileri işletmiş, kandırmış. 'Uzay, mekik, Mars' diyerek absürt bir projeyi buna yutturmuşlar. Neyse en azından Boğaz Köprüsü'nü kendisine satmaya kalkmamışlar. Önüne konulanı okumaktan, kulağına fısıldananı tekrarlamaktan başka meziyeti olmayan birisi için bu kadar nefes tüketmek bile israftır."

Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in hatırasına hürmeten CHP'yi, özellikle de CHP'ye oy vermeyi düşünen vatandaşlarımıza Allah'tan sabır diliyorum. Kendilerine cumhurbaşkanı adayı diye bu kişinin dayatıldığı diğer partilere gönül vermiş insanlarımıza da 'Allah sabır versin.' diyorum. En büyük sabrı da bir seçim dönemi çeşitli mecralardan sürekli kendisine maruz kalacakları için siz gençlerimize diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere şöyle seslendi:

"İnşallah gençler 14 Mayıs'ta tüm bu utanç sahnelerine son vermeye hazır mısınız? Seçimlerin ardından tüm vaktimizi ve enerjimizi Türkiye Yüzyılı'nın süratle inşasına ayırmaya hazır mıyız? Cumhuriyetimizin yeni asrı için hayal ettiğimiz, yıllardır hazırlığını yaptığımız projeleri hızlandıracağız. Gençlerimize teslim edeceğimiz Türkiye'nin artık son dokunuşlarını yapacak, eksiklerini tamamlayacağız. Amacımız, 'Baki kalan bu kubbede hoş bir seda imiş meğer.' diyerek yola devam. Büyük ve güçlü Türkiye mirasını sizlere emanet edeceğiz."

(Sürecek)