Erdoğan'dan Kıbrıs ve Ekonomi Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıbrıs Türkü'nün ilk baştan beri gösterdiği cesaret, irade ve yapıcı tutumu, Rum tarafı da gösterirse Ada'da egemen eşitliğe ve eşit uluslararası statüye dayalı kalıcı, adil ve gerçekçi bir çözüm bulunabilir. Değilse adaletsizlik üzerine hiçbir çözüm bina edilemez." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Zafer Günü'nü Azerbaycanlı kardeşleriyle kutlamak ve Azadlık Meydanı'nda tertiplenen Zafer Geçidi Töreni'ne iştirak etmek üzere 8 Kasım'da Bakü'de olduklarını anımsatan Erdoğan, 44 günlük Vatan Muharebesi'nde Karabağ'ın işgalden kurtuluşu için toprağa düşen şehitleri rahmetle, kahraman gazileri ise şükranla andıklarını söyledi.

"İki devlet-tek millet" düsturuyla bundan sonra da iyi ve kötü günlerinde, tüm imkanlarıyla can Azerbaycan'ın yanında olacaklarını vurgulayan Erdoğan, özellikle Güney Kafkasya'da kalıcı barışın tesisi ve ekonomik kalkınmanın ivme kazanması için üzerlerine düşeni yapmaktan geri durmayacaklarını ifade etti.

"İHA ve SİHA üretiminde artık dünyanın ilk 3 ülkesi arasındayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Kasım'da Cumhuriyet'in banisi ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 87'nci yıl dönümünde saygıyla yad ettiklerini anımsatarak, şöyle konuştu:

"İktidarlarımız boyunca 'Millete efendilik yoktur; hadimlik vardır' prensibinden hareketle aziz milletimize kimsenin patronluk taslamasına, parmak sallamasına, Anadolu insanını hor, hakir görmesine müsaade etmedik. Bu topraklarda kurduğumuz devletler zincirimizin en son halkası olan Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet muzaffer ve muvaffak kılmak için canla başla çalıştık. Bir dönem toplu iğne dahi üretemeyen bir ülkeyi, dünyanın en büyük 17'nci, Avrupa'nın en büyük 7'nci ekonomisi haline getirdik.

2025 yılı ikinci çeyreğinde kişi başı milli gelir 17 bin dolara yaklaştı. 2002 senesinde yılda sadece 36 milyar dolar ihracat yapabiliyorduk. Ekim 2025 itibarıyla yıllıklandırılmış ihracımız 270,2 milyar dolarla rekor kırdı. Hizmetler ihracatımız ise 14 milyar dolardan 121,6 milyar dolara çıktı. Savunma sanayisinde bir zamanlar yüzde 80 oranında dışa bağımlı olan Türkiye, bugün bu alanda dünyanın imrenerek takip ettiği bir seviyeye yükseldi. İHA ve SİHA üretiminde artık dünyanın ilk 3 ülkesi arasındayız."

"Türkiye, hizmet ve eser noktasında en üretken yıllarını yaşıyor"

Sadece ekonomide değil, demokraside de zihniyet dönüşümü gerçekleştirdiklerini vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"1940'lardan itibaren siyasete musallat olan faşizan zihniyet yerine, milli iradenin gerçek manada egemen olduğu yönetim modelini ülkemize kazandırdık. Tek parti zihniyetinin cumhur ile Cumhuriyet, devlet ile millet arasına ördüğü duvarları, hayata geçirdiğimiz tarihi nitelikteki reformlarla ortadan kaldırdık. Şunu büyük bir gururla ifade etmek istiyorum; bugün Türkiye emin, ehil, dürüst, çalışkan kadroların riyasetinde, her alanda son asrın en başarılı, hizmet ve eser noktasında en üretken yıllarını yaşıyor. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz, adım adım gerçeğe dönüşüyor. İnşallah hiç kimsenin, dahili ve harici hiçbir bedhahın, emperyalistlere taşeronluk yapan hiçbir odağın bu kutlu yürüyüşe ket vurmasına izin vermeyeceğiz."

Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde ülke genelinde 14 milyon 914 bin fidanı toprakla buluşturduklarını belirterek, çağrılarına icabet ederek Yeşil Vatan Seferberliği'ne katılan 1 milyon 280 bin vatandaşın her birine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı gün AK Parti Genel Merkezi'nde "Şehirciliğimizde İnsan ve Mekan" temasıyla toplanan Şehircilik Zirvesi'nin açılışını yaptıklarını hatırlattı.

"Kıbrıs meselesinin çözümü, iki devletin bir arada var olmasından geçiyor"

Erdoğan, 13 Kasım'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına seçilmesini müteakip ilk resmi yurt dışı ziyareti vesilesiyle Tufan Erhürman'ı Ankara'da misafir ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanı ile milli davamız Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve Ada'daki gerçeklere uygun bir çözüme yönelik atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. Sayın Erhürman'ın son dönemde Rum kesimine yönelik mesajlarında, Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliğinden ödün verilmeyeceğini vurgulaması önemlidir.

Geçmişte defalarca denenmiş ve netice alınmamış önerilerin tekrar ısıtılmaya çalışılmasını, vakit kaybı olarak görüyoruz. Kıbrıs meselesinin çözümü, çeşitli vesilerle altını çizdiğimiz üzere, iki devletin bir arada var olmasından geçiyor. Kıbrıs Türkü'nün ilk baştan beri gösterdiği cesaret, irade ve yapıcı tutumu, Rum tarafı da gösterirse Ada'da egemen eşitliğe ve eşit uluslararası statüye dayalı kalıcı, adil ve gerçekçi bir çözüm bulunabilir. Değilse adaletsizlik üzerine hiçbir çözüm bina edilemez. Bu vesileyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının 42'nci yıl dönümünü bir kere daha tebrik ediyor, Kıbrıs Türkü'nün esenlik ve güvenliği için şehit olan tüm Mehmetçik ve mücahitlerimizi rahmetle yad ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi'nde, Şule Yüksel Şenler Vakfı ile Doktor Beti Şabaz Merkezinin organize ettiği "Uluslararası İnsan Hakları Konferansı ve Yankılar Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Hedefimiz yıl başından önce 453 bin bağımsız bölümün teslimini yapmak"

Adıyaman'ı 15 Kasım'da ziyaret ettiklerini, deprem bölgesinin yaralarını sarmayı süratle sürdürdüklerini vurgulayan Erdoğan, "Eylül ayında Malatya'da 304 bininci afet konutumuzun kurasını çekmiştik. Adıyaman'da da 350 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim etmenin sevincini yaşadık. Böylece tek seferde toplam 45 bin 342 konut ve işyerini daha teslim etmiş olduk. Yıl sonunda Adıyaman'ımızda toplam 43 bin 573 konut ve iş yerini daha teslim etmeyi hedefliyoruz. 11 ilimiz için hedefimiz; yıl başından önce 453 bin bağımsız bölümün anahtar teslimini yapmaktır." diye konuştu.

Erdoğan, evine kavuşmamış tek bir hak sahibi bırakmayana kadar gece gündüz çalışacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Hal böyleyken gören herkesin takdir ettiği hizmetleri itibarsızlaştırmaya çalışan bir zihniyetin umutsuz çırpınışlarına şahit oluyoruz. Taş üstüne taş koymaktan aciz olanlar, deprem bölgesinde rekor sürede yapılan inşa ve ihya çalışmalarını karalıyor. Bir işin ucundan tutmadıkları gibi bir de 7 gün 24 saat esasına göre şantiyelerde ter döken mühendislerimizin, işçilerimizin emeğine laf ediyorlar. İş yapmayı 'animasyon yapmak' olarak görenlere ne desek boş. Rabbim hiç kimseyi, sırf siyasi ve ideolojik taassubu yüzünden yalan söyleyecek, verilen onca emeğe çamur atacak seviyeye düşürmesin. Allah'ın izniyle biz bunlara aldırmayacak ve sadece işimize bakacağız. Bir kez daha kuralarını çektiğimiz ev ve işyerlerinin depremzedelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

